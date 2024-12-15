У 2025 році Xiaomi випустить свій перший кросовер: конкурент Tesla Model Y і Ferrari Purosangue (фото) — Finance.ua

У 2025 році Xiaomi випустить свій перший кросовер: конкурент Tesla Model Y і Ferrari Purosangue (фото) Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

У 2025 році Xiaomi випустить свій перший кросовер: конкурент Tesla Model Y і Ferrari Purosangue (фото)

Компанія Xiaomi офіційно показала другу власну модель — електричний кросовер YU7. Новинка є братом-близнюком седана SU7 й, за планами компанії, повинна повторити його успіх. Профіль кузова робить кросовер конкурентом Ferrari Purosangue.

Про це повідомляє Carscoops.

Повноцінна презентація нового YU7 відбудеться вже у 2025 році. Цікаво, що деякі фанати бренду вважають дивною назву позашляховика, адже він є представником класу SUV, тому, на їх думку, було б очевидніше, якби модель отримала ім’я SU7 замість седана.

Зовнішній вигляд Xiaomi YU7 майже ідентичний першій моделі бренду, проте новинка відрізняється вищою посадкою та інакшою лінією даху, яка робить авто подібним до Ferrari Purosangue. За габаритами модель також майже ідентична SU7.

Електромобіль має 4999 мм у довжину, 1996 мм у ширину та 1600 мм у висоту з колісною базою 3000 мм. Фотографій інтер’єру поки немає, але, очікується, що більшість елементів інтер’єру також будуть запозичені в SU7.

Відомо, що кросовер пропонуватиметься з двома електромоторами та батареєю CATL, ємність якої наразі невідома. Передній двигун видає 220 кВт (299 к.с.), тоді як задній генерує 288 кВт (392 к.с.).

Сумарна потужність Xiaomi YU7 становитиме 691 кінську силу. Це означає, що за цим параметром позашляховик випереджає SU7 Max, максимальна потужність якого становить 673 «конячки».

Згідно з попередньою інформацією, опублікованою Xiaomi в соціальних мережах, YU7 буде офіційно представлений у червні або липні 2025 року.

Що стосується ціноутворення, Xiaomi залишається небагатослівним, але китайські ЗМІ повідомляють про вартість в ¥250 000−300 000 (еквівалентно $34 400−41 300 за поточним курсом обміну), позиціонуючи кросовер як прямого конкурента Tesla Model Y.

Телеканал 24 За матеріалами:

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