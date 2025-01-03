Xiaomi представила перший смартфон 2025 року — Finance.ua
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Xiaomi представила перший смартфон 2025 року

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Xiaomi представила перший смартфон 2025 року
Xiaomi представила перший смартфон 2025 року
Компанія Xiaomi представила перший смартфон 2024 року — середньобюджетний Redmi Turbo 4. Пристрій є китайською версією глобальної моделі Poco X7 Pro, яка з’явиться в продажу наприкінці січня, пише FoneArena.
За продуктивність у ньому відповідає новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який за потужністю майже не поступається екс-флагманському Snapdragon 8 Gen 3. Ще пристрій може похвалитися акумулятором великої ємності, швидкою зарядкою і режимом «мокрого дисплея».
Характеристики Redmi Turbo 4:
  • Дисплей: 6,67″, 2712×1220, AMOLED, 120 Гц, 3200 ніт.
  • Процесор: 8-ядерний Dimensity 8400 Ultra (3,25 ГГц, Mali-G720).
  • Пам’ять: 12 або 16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБ постійної UFS 4.0.
  • Камера: 50 Мп, 1/1.95″, Sony LYT-600, ƒ/1.5, OIS + 8 Мп (ширік), фронтальна 16 Мп (f/2,4).
  • Батарея: 6550 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки 90 Вт (100% за 45 хвилин).
Новинка набирає в бенчмарку AnTuTu понад 1,7 мільйона балів, що є рекордом для моделей цієї цінової категорії. Для порівняння, приблизно стільки ж набирає флагманський Samsung Galaxy S24. Значить «середнячок» спокійно потягне найвимогливіші тайтли.
З додаткових можливостей можна відзначити захист IP68/IP69, стереодинаміки, потужний вібромотор, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC і попередньо встановлена HyperOS 2 на базі Android 15. Підтримується управління дисплеєм мокрими руками.
У Китаї ціна Redmi Turbo 4 варіюється від 1999 юанів (~11 500 грн) за версію 12/256 ГБ до 2499 юанів (~14 500 грн) за версію на 16/512 ГБ. В Європі смартфон буде продаватися як Poco X7 Pro.
За матеріалами:
УНІАН
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