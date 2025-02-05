10 смартфонів Xiaomi, які більше не отримають оновлень (інфографіка) — Finance.ua

10 смартфонів Xiaomi, які більше не отримають оновлень (інфографіка) Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

10 смартфонів Xiaomi, які більше не отримають оновлень (інфографіка)

Xiaomi офіційно оновила список користувачів, які припинили підтримку (EOS), закривши оновлення програмного забезпечення для серії бестселерів смартфонів Redmi та POCO.

Про це пише xiaomitime.com

Починаючи з цього місяця, наступні смартфони більше не отримуватимуть офіційні оновлення HyperOS і Android, включаючи патчі безпеки:

З цими інструментами, доданими в EOS від Xiaomi, ніхто не отримає

Основні оновлення версії Android

Оновлення MIUI або HyperOS

Офіційні випуски безпеки та виправлення помилок

Це означає довгострокову вразливість безпеки, причому вразливості більше не підтримуються оновленнями через Xiaomi, а доступом до них через спеціальні ПЗУ, такі як LineageOS і Pixel Experience.

Читайте також Xiaomi стала лідером за темпами зростання, обігнавши Apple і Samsung

Чому Xiaomi припиняє підтримку цих пристроїв?

Xiaomi зазвичай поставляється з значущими оновленнями Android на два-три роки та оновленнями безпеки на три-чотири роки відповідно для типів пристроїв. Серія Redmi Note 11 і POCO X4 5G, обидва випущені в 2022 році, завершили етап життєвого циклу оновлення. Останні випуски мають високий рівень переваг, коли справа доходить до оновлень у Xiaomi, оскільки пропонують новіші вдосконалення програмного забезпечення та параметри безпеки.

Для користувачів з одним із цих пристроїв найкращі варіанти:

Продовжуйте використовувати, але не виконуйте конфіденційні операції через відсутність оновлень безпеки

Розгляньте можливість переходу на новішу модель POCO або Xiaomi з довгостроковою підтримкою.

Досліджуйте спеціальні ПЗУ, якщо ви бажаєте продовжити термін служби пристрою за допомогою неофіційних оновлень.

Рішення Xiaomi припинити оновлення таких смартфонів узгоджується з її практикою регулярного оновлення. На розчарування частини його власників, він продовжує розширювати підтримку програмного забезпечення для нових смартфонів. Якщо один із ваших смартфонів потрапляє в його діапазон, можливо, настав час оновити або перейти на альтернативне програмне забезпечення.

Довідка Finance.ua:

Xiaomi стала лідером за темпами зростання, обігнавши Apple і Samsung. Частка Apple на світовому ринку смартфонів знизилася до 18% у 2024 році, порівняно з 19% у 2023 році, в той час як китайські бренди, зокрема Xiaomi, збільшили свою присутність.

📱Якщо вам не вистачає грошей на новий смартфон, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.