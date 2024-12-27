Xiaomi випустила ультрабюджетний «народний» смартфон (фото) — Finance.ua

Xiaomi випустила ультрабюджетний «народний» смартфон (фото) Сьогодні 03:56 — Фондовий ринок

Xiaomi випустила ультрабюджетний «народний» смартфон (фото)

Компанія Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco — С75. Це ультрабюджетна модель дешевше за 100 доларів, яка пропонує чудове співвідношення ціни та продуктивності.

Новинка багато в чому копіює торішній Poco C65, проте може похвалитися деякими поліпшеннями в плані «начинки», та й дизайн задньої панелі став більш сучасним, пише GizmoChina.

Характеристики Poco C75

Дисплей: 6 88'', IPS, 1600×720 пікселів, частота 120 Гц, пікова яскравість до 600 ніт;

Процесор: Snapdragon 4s Gen 2 — один із найкращих у своєму сегменті;

Пам’ять: 4 ГБ ОЗП і 64 ГБ флеш-пам'яті, є окремий слот під MicroSD;

Акумулятор: 5160 мАг, підтримується 18-ватна зарядка;

Камера: сенсор 50 Мп (f/1,8), датчик глибини на 2 Мп. Для селфі встановлена 5 Мп фронтальна камера з діафрагмою f/2.2.

У смартфона також є бічний сканер відбитків пальців, стандартний роз’єм для навушників і захист класу IP52. Виробник обіцяє два мажорних оновлення ОС аж до Android 16 і 4 роки патчів безпеки.

Ціна

У цього смартфона тільки одна конфігурація пам’яті 4+64 ГБ флеш-пам'яті, ціна — 95 доларів (~4000 грн). Доступні кольори — зелений, блакитний і сірий.

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УНІАН За матеріалами:

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