Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото) — Finance.ua
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Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото)

Технології&Авто
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Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото)
Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото), Фото: Xiaomi
З’явилася інформація про новий Xiaomi YU7. Перший кросовер від китайської корпорації надійде в продаж із літа за ціною від 250 000 юанів ($34 000).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокросовер Xiaomi YU7 — середньорозмірна п’ятимісна модель з обтічним дизайном, яка дуже нагадує Ferrari Purosangue. Автомобіль збудований на платформі седана Xiaomi SU7.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Салон електрокара не показали, проте зазначається, що модель буде доступна в кількох варіантах комплектації. Крім того, розкрили характеристики Xiaomi YU7.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Електромобіль Xiaomi YU7 запропонують у задньопривідній 315-сильній та повнопривідній 680-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість складе 240 і 253 км/год, відповідно.
Китайський електрокар отримає літієву акумуляторну батарею ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу складе 760 км у задьопривідній версії і 670 км — у повнопривідній.
За матеріалами:
Фокус
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