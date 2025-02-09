Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото) — Finance.ua

Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото) 09.02.2025, 01:16 — Технології&Авто

Xiaomi YU7: Перший електрокросовер компанії із запасом ходу до 760 км (фото), Фото: Xiaomi

З’явилася інформація про новий Xiaomi YU7. Перший кросовер від китайської корпорації надійде в продаж із літа за ціною від 250 000 юанів ($34 000).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер Xiaomi YU7 — середньорозмірна п’ятимісна модель з обтічним дизайном, яка дуже нагадує Ferrari Purosangue. Автомобіль збудований на платформі седана Xiaomi SU7.

Фото: Xiaomi

Салон електрокара не показали, проте зазначається, що модель буде доступна в кількох варіантах комплектації. Крім того, розкрили характеристики Xiaomi YU7.

Фото: Xiaomi

Електромобіль Xiaomi YU7 запропонують у задньопривідній 315-сильній та повнопривідній 680-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість складе 240 і 253 км/год, відповідно.

Китайський електрокар отримає літієву акумуляторну батарею ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу складе 760 км у задьопривідній версії і 670 км — у повнопривідній.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.