Xiaomi представила многофункциональный хаб 10-в-1 Type-C — Finance.ua

Xiaomi представила многофункциональный хаб 10-в-1 Type-C Сегодня 21:36 — Фондовый рынок

Xiaomi представила многофункциональный хаб 10-в-1 Type-C

Устройство предназначено для повседневного использования и отличается простотой настройки. Вес проектора составляет 1.2 кг, а его габариты — 118×142×176 мм.

Xiaomi Smart Projector L1 обеспечивает разрешение Full HD 1080p (1920×1080 пикселей), использует LCD-дисплей и полностью герметичный оптический блок, защищающий от попадания пыли и продлевающий срок службы устройства. Объектив высокого пропускания обеспечивает четкое и точное изображение.

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Размер экрана, который проектируется, варьируется от 40 до 120 дюймов, при этом оптимальным считается диапазон от 60 до 100 дюймов. Благодаря коэффициенту проекции 1.2:1 проектор легко вписывается в большинство помещений. Устройство обеспечивает яркость до 200 ISO люменов, сертифицированную компанией SGS.

Автофокусировка и автоматическая корректировка трапетоидных искажений (до ±15°) позволяют сохранить четкость и правильное выравнивание изображения даже при смещении или наклоне проектора.

Также реализована функция автоматического обхода помех и подстройки изображения к экрану с помощью встроенного ИИ.

Проектор работает под управлением Android TV с интерфейсом Google TV, предоставляя доступ к более чем 400 000 фильмам и сериалам. В комплекте поставляется пульт с поддержкой Google Assistant для голосового управления. Также встроена функция Google Cast для удобного стриминга содержимого со смартфона или планшета.

iLenta По материалам:

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