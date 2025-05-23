Электро или бензин: сравнение цен на самые популярные авто среди украинцев — Finance.ua

Электро или бензин: сравнение цен на самые популярные авто среди украинцев Сегодня 08:02 — Технологии&Авто

Электро или бензин: сравнение цен на самые популярные авто среди украинцев

Среди новых электромобилей украинцы предпочитают модели из Китая.

Как доказательство, три из пяти новых моделей, ставших самыми популярными в марте 2025 года, являются китайскими.

BYD Song Plus (22−24 тыс. долларов),

Zeekr 001 (около 43 тыс. долларов),

Zeekr 7X (около 37 тыс. долларов).

Как видим, и в Украине движущей силой покупки новых электрокаров является Китай.

Если же принимать во внимание подержанные автомобили, то здесь уже: Tesla Model Y и Tesla Model 3, а также Nissan Leaf. Новые электромобили Илона Маска не слишком пользуются спросом в Украине, хотя их и берут втрое больше, чем, например, «нулевых» электрокаров из Китая. Все же на новые модели Tesla цена немного «кусается» (от 40−42 тыс. долларов)

Что касается традиционных авто, то среди новых экземпляров пальму первенства в Украине удерживают следующие модели:

Kia Sportage (около 30 тыс. долларов),

Toyota RAV4 (от 35 тыс. долларов),

Renault Duster (от 22 тыс. долларов),

Skoda Octavia (от 25 тысяч долларов).

В Украине сохраняется определенный паритет по ценам на электромобили и авто ДВС. По крайней мере, если речь идет о новых и самых популярных экземплярах. Возможно, ситуацию не в пользу «зеленых» авто могла бы изменить Tesla, но пока эта марка у нас популярна только как подержанная.

Электрокар или авто на ДВС — какой вариант выбрать

Если думаете, что покупать в ближайшее время — электрокар или традиционное авто, то в пользу первого варианта налоговые преференции для покупателей электромобилей.

На сегодняшний день растаможка электромобилей освобождена от следующих платежей:

налог на добавленную стоимость (НДС) — экономия 20% от стоимости авто;

пошлина (10%) — дополнительная скидка, что делает импорт более выгодным.

Эти льготы действуют только до конца 2025 года. Уже с 1 января 2026 года все ввезенные в Украину электромобили будут облагаться стандартными налогами.

После этого растаможка будет происходить на общих условиях, что сделает приобретение электромобилей значительно дороже. Ориентировочно стоимость таких авто может вырасти по меньшей мере на 30%.

Возможно, именно с этими преференциями и связана популярность на электромобиле, существенно возросшая за последние пять лет. Так, в 2020 году количество зарегистрированных новых и подержанных «зеленых» авто составило около 7 тыс. экземпляров, в то время как в 2024-м — более 25 тыс. (+350%).

А вот какой из вариантов дешевле в вопросе зарядки/заправки — читайте в статье по ссылке.

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