ТОП-9 настроек безопасности на Android, которые следует включить прямо сейчас — Finance.ua

ТОП-9 настроек безопасности на Android, которые следует включить прямо сейчас 25.07.2025, 06:17 — Фондовый рынок

ТОП-9 настроек безопасности на Android, которые следует включить прямо сейчас

Большинство пользователей уверены, что контролируют свою цифровую безопасность и понимают риски, связанные с интернетом, утечкой данных и личной информацией. Однако даже если вы продвинутый пользователь, стоит еще раз пересмотреть ключевые настройки безопасности на Android-смартфоне.

Об этом сообщает 9to5Google

Find My Device (защита, не включенная по умолчанию)

Одна из таких функций — Find My Device (Найти мое устройство). Она позволяет определить местоположение смартфона в случае потери или кражи. Но вопреки логике, по умолчанию эта опция может быть отключена.

Чтобы активировать функцию, необходимо:

открыть или скачать приложение Find Hub

войти в Google-аккаунт, привязанный к устройству

после этого вы сможете отследить телефон на карте по последнему местоположению или точке подключения к сети.

Эксперты удивляются, почему эта функция до сих пор не активируется автоматически при первом запуске устройства.

Защита от кражи

Самой интересной новинкой Android стал режим Theft Protection — дополнительная защита от кражи. Он активируется, если смартфон вырван из рук в разблокированном состоянии. Система автоматически блокирует устройство, чтобы злоумышленник не смог получить доступ к данным.

Функция работает на основе встроенных датчиков и алгоритмов, распознающих резкие движения. Однако стоит учитывать: если устройство просто забрали со стола, пока оно было разблокировано, — защита может не сработать.

Чтобы свести к минимуму риск, рекомендуется дополнительно включить опцию автоматической блокировки в случае подозрительной активности.

Блокировка устройства в автономном режиме

Если вор вытащит SIM-карту или отключит интернет на устройстве, его нельзя будет отследить через «Найти устройство». Но в этом случае поможет офлайн-блокировка.

Когда функция включена, телефон автоматически блокируется, если теряет подключение к Wi-Fi или мобильной сети. Разблокировать его можно только после повторного подключения к сети и ввода PIN-кода.

Удаленная блокировка

Еще один способ защитить свои данные — функция удаленной блокировки. Если вы потеряли смартфон, можно перейти на сайт android.com/lock , ввести номер телефона, и устройство мгновенно заблокируется.

Важно: телефон должен быть подключен к Интернету. Также следует помнить, что эта функция ограничена — ею можно воспользоваться только дважды в сутки.

Google Play Protect (защита от вредоносных приложений)

Функция Google Play Protect помогает находить подозрительные приложения. Она автоматически сканирует установленные программы и сообщает, если найдены потенциально опасные.

Как проверить вручную:

Откройте Play Маркет

Нажмите на иконку профиля

Выберите Play Protect, Сканировать.

Скрытие вводимых паролей

По умолчанию Android может отображать символы при вводе пароля. Это удобно, но небезопасно. Чтобы отключить, зайдите в Настройки, Безопасность и конфиденциальность, Дополнительные параметры, Показать пароль и выключите эту опцию.

Режим усиленной блокировки

Режим блокировки (Lockdown Mode) отключает возможность разблокировки по отпечатку пальца или лицу — только PIN или пароль. Это особенно полезно, если вы хотите временно отключить биометрию (например, при пересечении границы).

Минус: режим нужно включать вручную каждый раз, когда он требуется.

Проверка разрешений приложений

Многие приложения получают доступ к микрофону, камере или геолокации — часто без ведома пользователя. Перейдите в раздел «Разрешения приложений» в настройках и ограничьте доступ тем, кто его не заслуживает.

Скрытие уведомлений на экране блокировки

Android по умолчанию показывает уведомления на экране блокировки — включая коды двухфакторной аутентификации.

Чтобы скрыть их, перейдите в Настройки, Сообщения, Экран блокировки. Настройте уведомления для каждого приложения или полностью отключите.

Контакты экстренной помощи

Удивительно, но большинство пользователей не настраивают экстренные контакты. В чрезвычайных ситуациях это может спасти жизнь.

Функция позволяет добавить контакты, к которым можно быстро обратиться даже с заблокированного телефона.

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