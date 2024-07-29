Британия конфисковала у российского олигарха Авена более £750 тысяч — Finance.ua
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Британия конфисковала у российского олигарха Авена более £750 тысяч

Мир
32
Управляющий имуществом российского миллиардера-олигарха Петра Авена согласился на конфискацию более 750 000 фунтов стерлингов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций.
Об этом сообщает Bloomberg.
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По словам представительницы Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу, тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные и в особняке Авена за пределами Лондона, также были конфискованы в соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем».
NCA обвиняло Авена в том, что он был «прокремлевским олигархом, который приобрел свои богатства в последние дни советского режима».
Отмечается, что деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства «либо были имуществом, подлежащим конфискации, либо были предназначены для использования в противоправных действиях».
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У самого Авена нет банковских счетов в Великобритании, но его подозревали в том, что он использовал счета своей жены и фирмы по управлению имуществом как личную «копилку» для финансирования своего образа жизни.
Само же расследование было сосредоточено на около 3,7 миллиона фунтов стерлингов, направленных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций против Авена.
Ранее NCA добивалось конфискации 1,2 миллиона фунтов стерлингов у Авена.
По материалам:
Укрінформ
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