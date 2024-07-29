Британия конфисковала у российского олигарха Авена более £750 тысяч — Finance.ua

Британия конфисковала у российского олигарха Авена более £750 тысяч Сегодня 18:30 — Мир

Управляющий имуществом российского миллиардера-олигарха Петра Авена согласился на конфискацию более 750 000 фунтов стерлингов, чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по уклонению от санкций.

Об этом сообщает Bloomberg

По словам представительницы Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу, тысячи фунтов стерлингов наличными, найденные и в особняке Авена за пределами Лондона, также были конфискованы в соответствии с законодательством о «доходах, полученных преступным путем».

NCA обвиняло Авена в том, что он был «прокремлевским олигархом, который приобрел свои богатства в последние дни советского режима».

Отмечается, что деньги, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., были конфискованы после того, как супруга Авена и управляющий его имуществом признали, что эти средства «либо были имуществом, подлежащим конфискации, либо были предназначены для использования в противоправных действиях».

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У самого Авена нет банковских счетов в Великобритании, но его подозревали в том, что он использовал счета своей жены и фирмы по управлению имуществом как личную «копилку» для финансирования своего образа жизни.

Само же расследование было сосредоточено на около 3,7 миллиона фунтов стерлингов, направленных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций против Авена.

Ранее NCA добивалось конфискации 1,2 миллиона фунтов стерлингов у Авена.

Укрінформ По материалам:

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