Активы на миллиард: в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов — Finance.ua

Активы на миллиард: в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Министерство юстиции Украины по материалам Офиса генерального прокурора подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к двум российским олигархам и их ближайшему окружению санкций в виде взыскания в доход государства их активов.

Об этом сообщает в Фейсбуке

Иском предусмотрена национализация имущества стоимостью более 1 млрд грн, которое находится на территории Украины.

Расследование установило, что приближенные к руководству государства-агрессора владельцы крупнейшего в рф горно-металлургического холдинга принимают участие в получении выгоды от правительства россии и поддерживают его. Их компании ведут бизнес в стратегических для российской власти секторах экономики — добывающей отрасли и сфере цифровых технологий.

Один из олигархов является владельцем российского издательского дома «Коммерсантъ». В публикациях печатных изданий систематически осуществляется идеологическая поддержка действий государства-агрессора путем глорифификации президента рф и военнослужащих, участвующих в ведении военных действий в Украине, а также оправдывается и признается правомерной вооруженная агрессия против Украины, захват ее территорий.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя (ст. 110−2 уголовного кодекса Украины) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины, при оперативном сопровождении сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Как сообщал Укринформ, с начала войны в собственность Украины перешли 58 компаний, принадлежавших подсанкционным лицам. Владельцами 13 из них были граждане рф.

Укрінформ По материалам:

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