Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года

Мир
46
Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года
Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года
С начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $21,13 млрд.
Об этом свидетельствуют данные индекса самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index, передает «Коммерсант».
По данным Bloomberg, самым богатым среди российских олигархов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Хотя с начала года его состояние уменьшилось на $210 млн — до $28,4 млрд.
Читайте также
На второй строчке — совладелец «Новатека» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Учредитель «Лукойл» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд с начала года, увеличив состояние до $21,8 млрд.
Читайте также
На пятом месте разместился Алишер Усманов, потерявший с начала года $233 млн. В то же время его состояние сейчас оценивается в $18,2 млрд.
Отмечается, что больше всего убытков в этом году понес бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.
Напомним, Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.