Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года — Finance.ua

Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года Сегодня 09:27 — Мир

Состояние российских олигархов выросло на $21 млрд с начала года

С начала года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на $21,13 млрд.

Об этом свидетельствуют данные индекса самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index, передает «Коммерсант».

По данным Bloomberg, самым богатым среди российских олигархов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Хотя с начала года его состояние уменьшилось на $210 млн — до $28,4 млрд.

На второй строчке — совладелец «Новатека» Леонид Михельсон. Его состояние выросло на $2,68 млрд — до $27,3 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин увеличил свое состояние на $3,42 млрд — до $23,3 млрд. Учредитель «Лукойл» Вагит Алекперов заработал $6,4 млрд с начала года, увеличив состояние до $21,8 млрд.

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На пятом месте разместился Алишер Усманов, потерявший с начала года $233 млн. В то же время его состояние сейчас оценивается в $18,2 млрд.

Отмечается, что больше всего убытков в этом году понес бизнесмен Сулейман Керимов. Его состояние уменьшилось на $1,48 млрд, до $7,52 млрд.

Напомним, Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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