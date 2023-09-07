Впервые с начала войны: США передадут Украине деньги российских олигархов — Finance.ua

Впервые с начала войны: США передадут Украине деньги российских олигархов Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, подчеркнув при этом, что «те, кто способствовал агрессивной войне путина, должны заплатить за это».

«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — заявил Блинкен.

Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов. Средства будут переданы Украине в рамках помощи, о которой объявил Блинкен.

Блинкен также отметил, что США оказывают международное давление на россию, чтобы она вернулась в «Черноморскую зерновую инициативу».

Кроме того, США работают с Украиной над созданием альтернативных маршрутов для поставок зерна в другие страны. Госсекретарь заверил в неизменности позиции США по помощи Украине.

«Мое послание сегодня от имени президента США Байдена к украинскому народу такое: так же, как мы поддерживали вас, чтобы обеспечить выживание вашей нации в течение последних 20 месяцев, мы будем поддерживать вас, пока вы определяете свое будущее и восстанавливаете свободную, жизнестойкую, преуспевающую Украину» , — подытожил он.

В конце 2022 года в США был принят ряд важных изменений в законодательство. Благодаря этим изменениям активы, конфискованные у лиц, причастных к российской агрессии, могут быть направлены на поддержку Украины.

4 февраля 2023 впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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