ЕС может вернуться к закупкам российского газа — Reuters Сегодня 19:14 — Энергетика

Руководители крупнейших фирм ЕС начали говорить о том, что импорт определенного количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром» может возобновиться.

Об этом сообщает Reuters.

После избрания Трампа президентом США он превратил энергетику в разменную монету в торговых переговорах, бизнес опасается, что зависимость от США стала еще одной уязвимой точкой.

Читайте также Газпром лишился еще одного зарубежного газового проекта

В то же время переговоры с Катаром об увеличении поставок газа зашли в тупик, и хотя развертывание возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы недостаточно быстрые, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности.

На фоне этого некоторые европейские компании открыто говорят о возможности возобновления импорта определенного количества российского газа.

«Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 в год, включая СПГ», — сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, в интервью агентству Reuters.

Читайте также Газпром проиграл арбитраж немецкой компании

По словам Голло, россия может обеспечить около 20−25% потребностей ЕС, в то время как до войны этот показатель составлял 40%.

«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из россии, как это было до войны… но я бы поставил на 70 миллиардов кубометров», — добавил еще один французский бизнесмен, руководитель нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

Читайте также Турция будет покупать российский газ: США продлили исключение из санкций

Кроме того, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточном регионе Германии, где газопровод «Северный поток» выходит на берег после прохождения из россии по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа, показал опрос, проведенный институтом Forsa.

«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — независимо от того, откуда она поступает. Нам нужен «Северный поток-2», — сказал управляющий директор Leuna-Harze, среднего нефтехимического предприятия Клаус Паур.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.