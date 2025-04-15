ЕС может вернуться к закупкам российского газа — Reuters — Finance.ua
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ЕС может вернуться к закупкам российского газа — Reuters

Энергетика
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Руководители крупнейших фирм ЕС начали говорить о том, что импорт определенного количества российского газа, в том числе от российского государственного гиганта «Газпром» может возобновиться.
Об этом сообщает Reuters.
После избрания Трампа президентом США он превратил энергетику в разменную монету в торговых переговорах, бизнес опасается, что зависимость от США стала еще одной уязвимой точкой.
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В то же время переговоры с Катаром об увеличении поставок газа зашли в тупик, и хотя развертывание возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы недостаточно быстрые, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности.
На фоне этого некоторые европейские компании открыто говорят о возможности возобновления импорта определенного количества российского газа.
«Если в Украине будет разумный мир, мы могли бы вернуться к потокам в 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 в год, включая СПГ», — сказал Дидье Голло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, в интервью агентству Reuters.
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По словам Голло, россия может обеспечить около 20−25% потребностей ЕС, в то время как до войны этот показатель составлял 40%.
«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров из россии, как это было до войны… но я бы поставил на 70 миллиардов кубометров», — добавил еще один французский бизнесмен, руководитель нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
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Кроме того, в земле Мекленбург-Передняя Померания, восточном регионе Германии, где газопровод «Северный поток» выходит на берег после прохождения из россии по дну Балтийского моря, 49% немцев хотят вернуться к поставкам российского газа, показал опрос, проведенный институтом Forsa.
«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — независимо от того, откуда она поступает. Нам нужен «Северный поток-2», — сказал управляющий директор Leuna-Harze, среднего нефтехимического предприятия Клаус Паур.
По материалам:
Економічна Правда
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