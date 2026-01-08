Украинские энергокомпании будут работать с вузами, чтобы создать кадровый резерв энергетиков
Четыре крупные компании энергетического сектора Украины — «Укрэнерго», «Оператор рынка», «Укргидроэнерго» и «Гарантированный покупатель» — будут сотрудничать с высшими учебными заведениями, чтобы сформировать кадровый резерв энергетиков.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Госкомпании будут работать с пятью вузами:
- Национальным университетом «Львовская политехника»;
- Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
- Киевским национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана;
- Винницким национальным техническим университетом;
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования.
Впоследствии список образовательных учреждений может быть расширен.
Сотрудничество предусматривает проведение совместных лекций, прохождение учебной практики и стажировок на предприятиях, участие студентов в проектах и исследованиях, которые действительно актуальны для отрасли.
Цель инициативы
Целью инициативы является формирование кадрового резерва для энергетического сектора, когда «будущие специалисты смогут реализовывать свой потенциал, а бизнес получит квалифицированных специалистов, готовых к работе в реальных условиях».
Кроме того, «Укрэнерго» хочет «омолодить» средний возраст работников компании.
«Учитывая потребности послевоенного восстановления, уже сейчас мы должны поощрять работу в компании молодых специалистов, готовых работать с высоким уровнем нагрузок и со знанием современных технологий. Мы должны действовать по принципу максимальной безбарьерности для всех, кто после получения диплома — дальше хочет стать настоящим энергетиком», — отметил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
