Украинские энергокомпании будут работать с вузами, чтобы создать кадровый резерв энергетиков

26
Четыре крупные компании энергетического сектора Украины — «Укрэнерго», «Оператор рынка», «Укргидроэнерго» и «Гарантированный покупатель» — будут сотрудничать с высшими учебными заведениями, чтобы сформировать кадровый резерв энергетиков.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Госкомпании будут работать с пятью вузами:

  • Национальным университетом «Львовская политехника»;
  • Национальным техническим университетом Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
  • Киевским национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана;
  • Винницким национальным техническим университетом;
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования.
Впоследствии список образовательных учреждений может быть расширен.
Сотрудничество предусматривает проведение совместных лекций, прохождение учебной практики и стажировок на предприятиях, участие студентов в проектах и ​​исследованиях, которые действительно актуальны для отрасли.

Цель инициативы

Целью инициативы является формирование кадрового резерва для энергетического сектора, когда «будущие специалисты смогут реализовывать свой потенциал, а бизнес получит квалифицированных специалистов, готовых к работе в реальных условиях».
Кроме того, «Укрэнерго» хочет «омолодить» средний возраст работников компании.
«Учитывая потребности послевоенного восстановления, уже сейчас мы должны поощрять работу в компании молодых специалистов, готовых работать с высоким уровнем нагрузок и со знанием современных технологий. Мы должны действовать по принципу максимальной безбарьерности для всех, кто после получения диплома — дальше хочет стать настоящим энергетиком», — отметил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
По материалам:
Finance.ua
