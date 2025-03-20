Турция будет покупать российский газ: США продлили исключение из санкций — Finance.ua
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Турция будет покупать российский газ: США продлили исключение из санкций

Энергетика
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США согласились продлить до мая исключение из санкций для Турции, чтобы она продолжала покупать российский газ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре.
Отмечается, что США продлили действие исключения из санкций, введенных против российского Газпромбанка, позволив Турции проводить через него платежи за российский газ до 20 мая.
Издание напоминает, что санкции против Газпромбанка были введены в ноябре прошлого года. Но для Венгрии и Турции сделали временное исключение: они могли платить за российский газ через Газпромбанк.
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Срок действия действующего исключения из санкций против Газпромбанка подходит к концу 20 марта. Пока официального подтверждения продления исключения из санкций нет.
По оценке Bloomberg, более 45% импорта газа в Турцию в прошлом году поступило из россии.
Напомним, Минфин США сообщил, что 12 марта завершился срок действия «лицензии», позволявшей российским банкам осуществлять финансовые операции в энергетическом секторе, несмотря на санкции. Администрация Дональда Трампа пока не продлила ее действие.
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В последний раз она была продлена 10 января 2025 г. администрацией Джо Байдена на 60 дней, чтобы разрешить транзакции в энергетике, поскольку большинство финансовых операций с российскими банками находились под санкциями.
Лицензия также разрешала российским банкам обрабатывать европейские платежи за экспорт нефти. Если администрация Трампа не возобновит ее, это может существенно ограничить возможности россии продавать нефть на международном рынке.
По материалам:
Діло
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