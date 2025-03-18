Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом — Finance.ua

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Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом

Энергетика
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Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом
Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом
Турция активно наращивает добычу природного газа, уменьшая свою зависимость от иностранных энергоносителей и приближается к превращению в энергетический хаб. Соответствующие желания были озвучены на Форуме стран-экспортеров газа «Перспективы до 2050 года».
Об этом сообщает TRT Haber.
«С вводом в эксплуатацию газового месторождения Сакария годовая добыча природного газа увеличилась с 400 миллионов кубометров до 1 миллиарда 300 миллионов кубометров. В 2024 году этот показатель достиг 2 млрд 260 млн кубометров», — говорится в сообщении.
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В отчете отмечено, что благодаря разработкам и новым открытиям на газовом месторождении Сакария годовая добыча природного газа в Турции может составить 17 миллиардов кубических метров в 2050 году. Такое значительное увеличение оценивается как критический шаг для Турции по сокращению импорта энергии и достижению цели энергетической независимости.
Указывается, что Турция стремится не только обеспечить газом собственной добычи, но и стать энергетическим хабом. Поскольку страна является критически важным транзитным узлом между Европой, Ближним Востоком и россией с трубопроводами и мощностями СПГ.
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Согласно отчету, ожидается, что мировая добыча газа к 2050 году составит 5 триллионов 317 миллиардов кубометров. По всей Европе к этой дате ожидается снижение добычи на 119 млрд кубометров.
По материалам:
ua.news
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