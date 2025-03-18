Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом — Finance.ua

Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом Сегодня 06:47 — Энергетика

Турция увеличила добычу газа и хочет стать энергетическим хабом

Турция активно наращивает добычу природного газа, уменьшая свою зависимость от иностранных энергоносителей и приближается к превращению в энергетический хаб. Соответствующие желания были озвучены на Форуме стран-экспортеров газа «Перспективы до 2050 года».

Об этом сообщает TRT Haber.

«С вводом в эксплуатацию газового месторождения Сакария годовая добыча природного газа увеличилась с 400 миллионов кубометров до 1 миллиарда 300 миллионов кубометров. В 2024 году этот показатель достиг 2 млрд 260 млн кубометров», — говорится в сообщении.

Читайте также Украина и Польша планируют организовать общий газовый хаб

В отчете отмечено, что благодаря разработкам и новым открытиям на газовом месторождении Сакария годовая добыча природного газа в Турции может составить 17 миллиардов кубических метров в 2050 году. Такое значительное увеличение оценивается как критический шаг для Турции по сокращению импорта энергии и достижению цели энергетической независимости.

Указывается, что Турция стремится не только обеспечить газом собственной добычи, но и стать энергетическим хабом. Поскольку страна является критически важным транзитным узлом между Европой, Ближним Востоком и россией с трубопроводами и мощностями СПГ.

Читайте также В Украине планируют запустить газовый датахаб

Согласно отчету, ожидается, что мировая добыча газа к 2050 году составит 5 триллионов 317 миллиардов кубометров. По всей Европе к этой дате ожидается снижение добычи на 119 млрд кубометров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.