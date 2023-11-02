В Украине планируют запустить газовый датахаб — Finance.ua

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В Украине планируют запустить газовый датахаб

Энергетика
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В Украине планируют запустить газовый датахаб
В Украине планируют запустить газовый датахаб
Министерство энергетики намерено запустить центр обмена информации в газовой отрасли.
Об этом заявил заместитель министра энергетики по цифровизации Фарид Сафаров на конференции «10 лет Инициативе прозрачности добывающих отраслей в Украине: достижения и перспективы».
«Мы на финальной стадии и будем запускать работу над газовым датахабом. Мы хотим видеть информацию с момента добычи, входа в систему ГТС и до конечного потребителя», — сказал Сафаров.
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Он подчеркнул, что это будет важным инструментом для анализа, который будет полагаться в основу формирования политики распределения газа, его добычи и поставки «голубого топлива» по механизму ПСО.
«ИПДО стала началом наших наработок, датахаб должен стать продолжением и позволять анализировать большие массивы данных, а игрокам на рынке — видеть, каким образом проходит цикл природного ресурса, которым они торгуют», — отметил замминистра.
Кроме того, Минэнерго определило цель сделать ИПДО «единственным окном» для подачи отчетности всеми добывающими компаниями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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