Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине — Finance.ua

Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине Сегодня 19:45 — Энергетика

Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине

Четыре страны заинтересованы в транспортировке и хранении природного газа по Украине. Это Греция, Румыния, Азербайджан и Польша.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Украина транспортировала из ЕС и Молдовы 3 миллиарда кубических метров природного газа в течение апреля — октября 2023 года, что в 7 раз больше объемов транспортировки за аналогичный период прошлого года.

Такие признаки свидетельствуют о том, что Украина успешно прошла независимое международное стресс-тестирование газотранспортных систем и подземных хранилищ газа.

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Благодаря этому удалось привлечь международных трейдеров для хранения газа в украинских газовых хранилищах.

Отметим, что еще в мае правительство утвердило перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.

В то же время эксперты считают, что в этом отопительном сезоне есть угроза того, что российские военные будут обстреливать объекты газовой инфраструктуры, но эта угроза не столь значительна как угроза обстрелов инфраструктуры электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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