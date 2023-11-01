Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине

Энергетика
39
Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине
Четыре страны заинтересованы в хранении газа в Украине
Четыре страны заинтересованы в транспортировке и хранении природного газа по Украине. Это Греция, Румыния, Азербайджан и Польша.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Украина транспортировала из ЕС и Молдовы 3 миллиарда кубических метров природного газа в течение апреля — октября 2023 года, что в 7 раз больше объемов транспортировки за аналогичный период прошлого года.
Такие признаки свидетельствуют о том, что Украина успешно прошла независимое международное стресс-тестирование газотранспортных систем и подземных хранилищ газа.
Читайте также
Благодаря этому удалось привлечь международных трейдеров для хранения газа в украинских газовых хранилищах.
Отметим, что еще в мае правительство утвердило перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.
В то же время эксперты считают, что в этом отопительном сезоне есть угроза того, что российские военные будут обстреливать объекты газовой инфраструктуры, но эта угроза не столь значительна как угроза обстрелов инфраструктуры электроэнергии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.