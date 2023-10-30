«Нафтогаз» планирует остановить транзит российского газа в Европу в конце 2024 года — Finance.ua

«Нафтогаз» планирует остановить транзит российского газа в Европу в конце 2024 года Сегодня 10:32 — Энергетика

«Нафтогаз» планирует остановить транзит российского газа в Европу в конце 2024 года

НАК «Нафтогаз Украины» не будет продолжать транзит российского газа по истечении срока действия контракта в 2024 году.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью Радио Свобода

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина готова к расторжению контракта на транзит газа в Европу в любой момент. Кроме того, российская сторона не выполняет условия контракта.

«Газпром» не платит по своему контракту по направлению ГИС «Сохрановка» (находится фактически в оккупированной зоне), поэтому «Нафтогаз» недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит. — Ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против «Газпрома» для выполнения своих обязательств", — сказал Чернышев.

Однако Украина продолжает транзит исключительно для поддержки европейских коллег.

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«Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме», — пояснил Чернышев.

Глава «Нафтогаза» добавил, что ЕС планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, поэтому не настаивает на продолжении украинского транзита.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» подала Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий ПАО «Газпром». Компания требует от Газпрома средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены своевременно и в полном объеме.

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Економічна Правда По материалам:

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