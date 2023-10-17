Нафтогаз усиливает защиту своих объектов от российских атак — Finance.ua

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Нафтогаз усиливает защиту своих объектов от российских атак

Энергетика
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Нафтогаз усиливает защиту своих объектов от российских атак
Нафтогаз усиливает защиту своих объектов от российских атак
Группа Нафтогаз усиливает защиту своей инфраструктуры от атак как на базовом уровне, так и комплексно.
Об этом заявил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев в эфире марафона «Единые новости».
«Нафтогаз подготовил свою инфраструктуру в части средств базовой защиты, а также комплексной защиты. Мы должны быть готовы к разным сценариям, поэтому уделяем внимание именно физической защите наших объектов», — заявил Чернышев.
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По его словам, группа будет продолжать усиливать защиту газовой инфраструктуры и в октябре-ноябре. Кроме того, «Нафтогаз» сотрудничает с Нацгвардией и Вооруженными силами по защите своих объектов от российских атак.
Как сообщалось, в сентябре Кабинет Министров утвердил Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, рассчитанный на три года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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