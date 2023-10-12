Глава «Укрэнерго» назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов — Finance.ua
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Глава «Укрэнерго» назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов

Энергетика
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Глава «Укрэнерго» назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов
Глава «Укрэнерго» назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов
Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетами и дронами.
Об этом рассказал глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Радио Свобода».
«Первый уровень — это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые простые и защищают именно от косвенного попадания ракеты или Шахеда»", — сказал он.
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По его словам, второй уровень — это защита от прямого попадания «Шахедов».
«И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции — это защита комплексная от „Шахедов“ и ракет», — рассказал Кудрицкий.
Как сообщил глава «Укрэнерго», первый уровень защиты в виде мешков с песком — базовый, оставшийся с прошлой зимы, а в отношении второго и третьего уровней защиты, то, как утверждает Кудрицкий, «эти работы сейчас выполняются активно». На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, «до холодов должны успеть».
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«Мы не можем полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или дроновых атак. Но что мы можем сделать? Мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируема», — отметил Кудрицкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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