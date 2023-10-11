Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания — Finance.ua

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания Сегодня 07:05 — Казна и Политика

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания

С учетом опыта прошлой осени-зимы, когда россия шесть месяцев подряд наносила удары по энергетической инфраструктуре, Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Что будет в осенне-зимний период? Один из самых главных вопросов, который очень волнует киевлян. С октября по март — шесть месяцев подряд энергетическая инфраструктура Украины (и Киева в частности) была главным объектом воздушных агрессий врага. рашистские массированные атаки ракетами и дронами повредили около 63% энергетических мощностей города. Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы по восстановлению работоспособности киевских ТЭЦ", — заявил Попко.

По его словам, главные приоритеты в этом году — физическая защита важных объектов и резервирование сетей.

Как отмечает «Укрэнерго», тысячи их сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить разбитую энергосистему к нынешнему отопительному сезону. Магистральные сети «Укрэнерго» готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии.

«Были построены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире). Подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (впервые в мире). Только консолидация усилий всех — ВСУ в лице сил противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой!», — добавил начальник КГВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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