Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания

Казна и Политика
23
Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания
Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания
С учетом опыта прошлой осени-зимы, когда россия шесть месяцев подряд наносила удары по энергетической инфраструктуре, Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Что будет в осенне-зимний период? Один из самых главных вопросов, который очень волнует киевлян. С октября по март — шесть месяцев подряд энергетическая инфраструктура Украины (и Киева в частности) была главным объектом воздушных агрессий врага. рашистские массированные атаки ракетами и дронами повредили около 63% энергетических мощностей города. Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы по восстановлению работоспособности киевских ТЭЦ", — заявил Попко.
Читайте также
По его словам, главные приоритеты в этом году — физическая защита важных объектов и резервирование сетей.
Как отмечает «Укрэнерго», тысячи их сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить разбитую энергосистему к нынешнему отопительному сезону. Магистральные сети «Укрэнерго» готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии.
«Были построены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире). Подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (впервые в мире). Только консолидация усилий всех — ВСУ в лице сил противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой!», — добавил начальник КГВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.