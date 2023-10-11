Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках — Finance.ua

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Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках

Энергетика
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Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках
Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках
В Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.
Об этом рассказал руководитель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает портал Новости.Live.

Ожидаемые графики отключений света

По словам чиновника, сроки вероятных отключений электроэнергии в зимний период будут зависеть от:
  • ситуации с повторными массированными обстрелами россии;
  • возможностей электростанций;
  • уровня потребления в соответствующий период.
То есть ситуация будет зависеть от уровня общего дефицита мощности в энергосистеме. В случае небольшого недостатка — свет будут выключать на четыре часа, если больше, то соответственно дольше.
Ожидается пересмотр графиков отключений. Будут стремиться достичь равномерности. Этому должно способствовать обеспечение регионов автономными источниками электропитания. Речь идет, в частности, о дизельных генераторах, которые смогут питать предприятия критической инфраструктуры. Ситуация с оснащением генераторами инфраструктурных объектов сейчас значительно лучше.
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В то же время в компании Yasno рассказали, что отключение света будет зависеть от ракетных атак, экстренного реагирования и импорта ресурса. Там подчеркивают, что уже научились реагировать на атаки, поэтому графики стали более сбалансированными и адаптированными под конец прошлой зимы.
Во время нового зимнего периода при обстреле будет два типа отключений света:
  • первый — когда известно, что повреждено, есть ориентировочное время на восстановление (20 минут, час, день-два);
  • второй — в случае аварийной ситуации. Продолжительность восстановления может быть неизвестна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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