Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках — Finance.ua

Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках Сегодня 16:04 — Энергетика

Будут два типа отключений зимой: что известно о графиках

В Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения.

Об этом рассказал руководитель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщает портал Новости.Live.

Ожидаемые графики отключений света

По словам чиновника, сроки вероятных отключений электроэнергии в зимний период будут зависеть от:

ситуации с повторными массированными обстрелами россии;

возможностей электростанций;

уровня потребления в соответствующий период.

То есть ситуация будет зависеть от уровня общего дефицита мощности в энергосистеме. В случае небольшого недостатка — свет будут выключать на четыре часа, если больше, то соответственно дольше.

Ожидается пересмотр графиков отключений. Будут стремиться достичь равномерности. Этому должно способствовать обеспечение регионов автономными источниками электропитания. Речь идет, в частности, о дизельных генераторах, которые смогут питать предприятия критической инфраструктуры. Ситуация с оснащением генераторами инфраструктурных объектов сейчас значительно лучше.

В то же время в компании Yasno рассказали, что отключение света будет зависеть от ракетных атак, экстренного реагирования и импорта ресурса. Там подчеркивают, что уже научились реагировать на атаки, поэтому графики стали более сбалансированными и адаптированными под конец прошлой зимы.

Во время нового зимнего периода при обстреле будет два типа отключений света:

первый — когда известно, что повреждено, есть ориентировочное время на восстановление (20 минут, час, день-два);

второй — в случае аварийной ситуации. Продолжительность восстановления может быть неизвестна.

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