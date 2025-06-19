Украинцам вернут более 1 млн грн за нарушения в начислениях за коммунальные услуги — Finance.ua
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Украинцам вернут более 1 млн грн за нарушения в начислениях за коммунальные услуги

Личные финансы
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Украинцам вернут более 1 млн грн за нарушения в начислениях за коммунальные услуги
Украинцам вернут более 1 млн грн за нарушения в начислениях за коммунальные услуги
С начала 2025 года специалисты Госпотребслужбы провели 98 внеплановых проверок предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. Целью было выяснить, соответствует ли установление тарифов населению требованиям законодательства и экономической обоснованности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
У 86 из 98 проверок (почти 88%) выявлены нарушения. Чаще всего они касались тарифов на водоснабжение и водоотвод.

Меры, предпринятые по результатам проверок

По результатам выявленных нарушений Госпродпотребслужба применила следующие меры воздействия:
  • 42 решения о наложении штрафов на общую сумму 1,59 млн грн;
  • 68 предписаний об устранении нарушений;
  • 1,16 млн грн должны быть возвращены потребителям;
  • 43 должностных лица оштрафованы на сумму 87 тыс. грн.

Куда обращаться в случае сомнений относительно тарифов

Напомним, что в марте 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление, которым восстановил ряд надзорных мер в условиях военного положения. Согласно этому постановлению, Госпродпотребслужба имеет право проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) в следующих сферах:
  • формирование, установление и применение государственных регулируемых цен;
  • защита прав потребителей;
  • метрологический надзор в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Основанием для таких мер является, в частности, наличие угрозы, негативно влияющей на права, законные интересы, жизнь или здоровье человека.
В случае сомнений в формировании, утверждении или применении тарифов на жилищно-коммунальные услуги граждане могут обратиться в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:
  • заполнить форму на официальном веб-портале;
  • отправить письмо на электронный адрес: econsumer-info@dpss.gov.ua;
  • отправить обращение по почте: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.

Справка Finance.ua:

  • как оплатить коммуналку, когда вы находитесь за пределами страны — рассказываем здесь;
  • по данным Госстата, за год в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. С апреля прошлого года среднее повышение тарифов составило 20,1%, но цены выросли не на все виды услуг. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%;
  • Кабинет Министров принял изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Это несколько изменит правила получения выплат для некоторых категорий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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