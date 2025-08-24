Google инвестирует в первый в США проект по закупке электроэнергии от реактора Gen IV — Finance.ua

Google инвестирует в первый в США проект по закупке электроэнергии от реактора Gen IV
Google объявила о первом в США контракте на закупку электроэнергии от продвинутого ядерного реактора четвертого поколения.
Об этом сообщает компания.
Подробности
Компания заключила соглашение с Kairos Power и Tennessee Valley Authority (TVA) по поставке 50 МВт энергии из демонстрационной установки Hermes 2 в Оук-Ридже, штат Теннесси. Ожидается, что станция приступит к работе в 2030 году.
В рамках этого сотрудничества Google будет получать «чистые энергетические атрибуты» от TVA, что позволит обеспечить дата-центры в округе Монтгомери, штат Теннесси, и в округе Джексон, штат Алабама, стабильной и локальной безуглеродной энергией 24/7.
Это первый шаг долгосрочной программы, начатой в октябре прошлого года: предусматривает развертывание нескольких малых модульных реакторов Kairos Power с потенциальной мощностью до 500 МВт.
По словам генерального директора TVA Дона Моулса, проект выгоден не только Google, но и миллионам клиентов компании и всей энергетической системе США.
Помимо энергетического эффекта, Hermes 2 станет толчком для экономического развития Оук-Риджа, известного как центр ядерных инноваций.
В сотрудничестве с Университетом Теннесси и другими учреждениями будут созданы программы подготовки инженеров и операторов новой станции.
