Рейтинг самых прибыльных банков Украины — Finance.ua

Рейтинг самых прибыльных банков Украины
Рейтинг самых прибыльных банков Украины

За первое полугодие платежеспособные банки Украины получили 78,074 млрд гривен прибыли. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (78,922 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Самые прибыльные банки Украины

Первые позиции удерживают государственные банки — ПриватБанк и Ощадбанк, которые заработали 34,879 млрд гривен и 8,270 млрд гривен соответственно.
На третьем месте — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривен.
Далее идут — государственный Укрэксимбанк — 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,568 млрд гривен.
Рейтинг самых прибыльных банков Украины
По данным НБУ, 47 из 60 банков получили прибыль, а 13 банков показали убытки на 415 млн. гривен.

Госбанки

Среди 60 банков Украины семь государственных: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Мотор-Банк, Первый инвестиционный банк.
По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 сформировали государственные банки (51,438 млрд гривен).
Из-за более быстрого роста чистых активов частных и иностранных банков доля государственных банков сократилась на 1,2 в. п. п. в годовом исчислении до 52,2%. Их доля в средствах населения упала на 1,5 п. п. в год до 62,7%.
Напомним, украинцы увеличили объемы банковских вкладов. В частности, по состоянию на 1 июля в 60 банках физлица держали 1 трлн 302,5 млрд гривен. Это на 86,0 млрд. гривен (или 7,1%) больше, чем в начале года.
Наибольшее количество средств сосредоточено в государственных банках. В частности, в ПриватБанке украинцы хранят 476,3 млрд. гривен, а также в Ощадбанке — 219,2 млрд. гривен.
