С ремонтом или без: какую недвижимость сейчас покупать выгоднее — Finance.ua

С ремонтом или без: какую недвижимость сейчас покупать выгоднее Сегодня 14:37 — Недвижимость

С ремонтом или без: какую недвижимость сейчас покупать выгоднее

Рынок недвижимости из-за войны сильно «просел» в восточных областях, где стоимость жилья снизилась едва ли не на треть. При этом этого резко возрос спрос на квартиры в западных областях и Киеве, как на вторичном рынке, так и на первичном. На эти регионы приходится 65% всех новостроек, которые возводятся сейчас в Украине.

Какую недвижимость выгоднее покупать

«Всегда было выгоднее покупать квартиру на первичном рынке и делать собственный ремонт. Многие делали даже бизнес на этом. Квартиры с ремонтом стоили дороже, чем обходился ремонт. Тогда цена на них была на 1000 долларов дороже на 1 кв. м, чем в новостройке. Это почти вдвое дороже квартиры на первичном рынке. Средняя стоимость ремонта с меблировкой обходится в 400−500 долларов за, а 1 кв. м», — говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук

По ее словам, сейчас, учитывая войну, экономические показатели, многие собственники снижают стоимость объектов, чтобы быть конкурентными и продать жилье. Поэтому сейчас на вторичном рынке можно найти квартиру по более выгодной цене, чем на первичном.

«Учитывая еще дефицит строителей, подорожание строительных материалов, то, безусловно, сейчас выгоднее купить на вторичном рынке с ремонтом. В процентном отношении сложно сказать, во сколько обойдется ремонт, потому что стоимость кв. м жилья в разных районах отличается, а себестоимость ремонта одна и та же. Стоимость ремонта может составлять от 25% до 50% стоимости квартиры, если речь идет о стандарт-классе. А если брать люкс, то может быть и 100% от стоимости объекта», — говорит эксперт.

По словам Бондарук, на зимние праздники спрос на жилье традиционно уменьшится — это ежегодный сезонный тренд. При этом, по прогнозу, цены на недвижимость не подскочат, поскольку сейчас нет тенденции роста стоимости жилья. В новогодний период могут быть выгодные предложения от застройщиков — до 20% скидки.

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