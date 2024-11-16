Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка) — Finance.ua

Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка) Вчора 21:12 — Нерухомість

Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)

За останні півроку вартість оренди житла у Києві зросла більш ніж на 7 000 грн. Раніше середня ціна становила 16 051 грн, проте наразі ця сума зросла до 23 250 грн на місяць (збільшення на 44,85%).

Про це повідомляє платформа M2bomber.

Порівняно з минулим роком оренда стала дорожчою на 5 600 грн, або на 32,26%.

Проте за останній місяць ціни трохи знизились — на 1 152 грн, або 4,72%.

Де орендувати квартиру найдешевше

Оренда квартир по районах столиці, за даними аналітиків, коштує в середньому 12 500 до 31 тис. грн. Тобто, різниця між найдорожчим та найдешевшим складає 18 500 грн — цілу квартиру в одному з недешевих районів.

Найдешевше житло можна знайти в Деснянському районі, де середня оренда становить 12 500 грн на місяць.

Недорогі варіанти також доступні в таких районах:

Святошинському — 14 тис. грн;

Дніпровському, Дарницькому — 15 тис. грн;

Оболонському — 17 тис. грн;

Солом’янському — 19 тис. грн;

Подільському — 25 500 грн.

Де найдорожче

Найдорожчим для оренди залишається Шевченківський район із середньою вартістю 31 тис. грн.

У Печерському районі середня оренда становить 29 900 грн, а у Голосіївському — 29 016 грн.

Вартість оренди за кількістю кімнат

Загалом, за даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 19 тис. грн — 7,4% оголошень. Також часто зустрічаються ціни 13 тис., 17 тис., 23 тис. грн — 6,2%.

2-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 15 600 грн. Таких оголошень — 10,4%.

3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 20 тис. грн. Таких оголошень налічується 8,5%.

Нагадаємо, директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки» зазначила , за рік приріст вартості оренди склав 31−32%. За її словами, 16 тис. грн — це найпопулярніша ціна, за якою зараз орендують однокімнатки.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.