Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка) — Finance.ua
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Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)

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Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)
Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)
За останні півроку вартість оренди житла у Києві зросла більш ніж на 7 000 грн. Раніше середня ціна становила 16 051 грн, проте наразі ця сума зросла до 23 250 грн на місяць (збільшення на 44,85%).
Про це повідомляє платформа M2bomber.
Порівняно з минулим роком оренда стала дорожчою на 5 600 грн, або на 32,26%.
Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)
Проте за останній місяць ціни трохи знизились — на 1 152 грн, або 4,72%.

Де орендувати квартиру найдешевше

Оренда квартир по районах столиці, за даними аналітиків, коштує в середньому 12 500 до 31 тис. грн. Тобто, різниця між найдорожчим та найдешевшим складає 18 500 грн — цілу квартиру в одному з недешевих районів.
Найдешевше житло можна знайти в Деснянському районі, де середня оренда становить 12 500 грн на місяць.
Недорогі варіанти також доступні в таких районах:
  • Святошинському — 14 тис. грн;
  • Дніпровському, Дарницькому — 15 тис. грн;
  • Оболонському — 17 тис. грн;
  • Солом’янському — 19 тис. грн;
  • Подільському — 25 500 грн.

Де найдорожче

Найдорожчим для оренди залишається Шевченківський район із середньою вартістю 31 тис. грн.
У Печерському районі середня оренда становить 29 900 грн, а у Голосіївському — 29 016 грн.

Вартість оренди за кількістю кімнат

Загалом, за даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 19 тис. грн — 7,4% оголошень. Також часто зустрічаються ціни 13 тис., 17 тис., 23 тис. грн — 6,2%.
Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)
2-кімнатні квартири у Києві найчастіше здають по 15 600 грн. Таких оголошень — 10,4%.
Оренда квартир у Києві подорожчала: в якому районі столиці житло найдешевше (інфографіка)
3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 20 тис. грн. Таких оголошень налічується 8,5%.
Нагадаємо, директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки» зазначила, за рік приріст вартості оренди склав 31−32%. За її словами, 16 тис. грн — це найпопулярніша ціна, за якою зараз орендують однокімнатки.
За матеріалами:
Обозреватель
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