Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати — Finance.ua

Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати Вчора 14:03 — Особисті фінанси

Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати

За рік приріст вартості склав 31−32%.

Про це розповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки», що відбулась 9 листопада у Києві.

«Верхній графік — це ціна з оголошень, а нижній графік — це ціна квартир, які зійшли з ринку. Ми бачимо що 17 тис. грн зараз коштує оренда однокімнатної квартири в Києві», — розповіла експертка.

За її словами, 16 тис. грн — це найпопулярніша ціна, за якою зараз орендують однокімнатки.

«За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають», — зазначає Унаньян.

Експертка також звернула увагу, що між ціною на оренду та роком забудови будинку є абсолютно чітка кореляція.

Середні ціни оренди за роками забудови

2-кімн., Київ, листопад 2024:

дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн;

сталінки (1918−1956) — 31 000 грн;

хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн;

панельки (1969−1991) — 14 000 грн;

спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн;

новобудови (після 2010) — 37 000 грн.

Попит на оренду

За даними Google trends, фахівці ЛУН вивели популярність запиту людей на оренду квартир в Україні.

«Ми бачимо, кожен серпень протягом останніх п’яти років — це найпопулярніший місяць для запиту на оренду квартири. А найменш популярний — це січень місяць. Тому якщо у вас є квартири, які ви хочете здавати в оренду, то серпень найкраще для цього підходить. Натомість якщо ви хочете орендувати — найкращий час для цього — січень», — розповіла Унаньян.

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