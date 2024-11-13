Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати — Finance.ua
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Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати

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Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати
Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати
За рік приріст вартості склав 31−32%.
Про це розповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки», що відбулась 9 листопада у Києві.
«Верхній графік — це ціна з оголошень, а нижній графік — це ціна квартир, які зійшли з ринку. Ми бачимо що 17 тис. грн зараз коштує оренда однокімнатної квартири в Києві», — розповіла експертка.
Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати
За її словами, 16 тис. грн — це найпопулярніша ціна, за якою зараз орендують однокімнатки.
«За рік ціна на оренду в Києві виросла на 30%, тобто це більше, ніж ріст курсу долара. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що ціни на оренду в Києві зростають», — зазначає Унаньян.
Експертка також звернула увагу, що між ціною на оренду та роком забудови будинку є абсолютно чітка кореляція.

Середні ціни оренди за роками забудови

2-кімн., Київ, листопад 2024:
  • дореволюційні (до 1918) — 41 000 грн;
  • сталінки (1918−1956) — 31 000 грн;
  • хрущовки (1956−1969) — 16 000 грн;
  • панельки (1969−1991) — 14 000 грн;
  • спецпроєкти (1991−2010) — 19 000 грн;
  • новобудови (після 2010) — 37 000 грн.

Попит на оренду

За даними Google trends, фахівці ЛУН вивели популярність запиту людей на оренду квартир в Україні.
«Ми бачимо, кожен серпень протягом останніх п’яти років — це найпопулярніший місяць для запиту на оренду квартири. А найменш популярний — це січень місяць. Тому якщо у вас є квартири, які ви хочете здавати в оренду, то серпень найкраще для цього підходить. Натомість якщо ви хочете орендувати — найкращий час для цього — січень», — розповіла Унаньян.
Ціни на оренду житла у столиці продовжують зростати
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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