Как изменилась стоимость долгосрочной аренды квартир и домов в 2024 году по областям — Finance.ua

Как изменилась стоимость долгосрочной аренды квартир и домов в 2024 году по областям Сегодня 11:03 — Личные финансы

Как изменилась стоимость долгосрочной аренды квартир и домов в 2024 году по областям, freepik

Стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла почти во всех областных центрах Украины, кроме Ровно, где наблюдается снижение на 5%. В Чернигове, Херсоне, Запорожье и в Харькове цены остались на уровне 2023 года.

Об этом говорится в исследовании «OLX Недвижимость».

Лидером по стоимости аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород. С прошлого года цена в городе увеличилась еще на 28% и превысила стоимость в Киеве и Львове. Также цены значительно выросли в Луцке (+40%), Ивано-Франковске (+32%), Полтаве (+25%), Киеве (+23%) и Одессе (+21%).

Инфографика: OLX Недвижимость

В сегменте двухкомнатных квартир рост цен произошел среди всех областных центров, кроме Запорожья (-14%). Лидером по росту стоимости аренды в 2024 году стали Сумы — +60% за год, хотя город остается среди топ-5 с самыми низкими ценами на аренду по Украине. Ужгород (+25%) занял 2-е место после Киева по стоимости аренды 2-комнатных квартир, вытеснив Львов. На 50% увеличилась стоимость аренды в Луцке и Киеве. Также значительно выросли цены в Ивано-Франковске (+41%) и Тернополе (+36%).

Инфографика: OLX Недвижимость

На рынке долгосрочной аренды трехкомнатных квартир в Киеве — самая высокая медианная стоимость — 50 000 грн с ростом цены на 39% в 2024 году, на 2-м месте снова Ужгород, где цена выросла на 38%, на 3-м — Львов. Также значительно увеличились цены в Одессе (+72%) и Сумах (+120%). В остальных областных центрах цены выросли в пределах 20−40%.

Инфографика: OLX Недвижимость

Количество активных объявлений домов за год уменьшилось на 6%, число откликов — выросло на 7%. По Украине медианная стоимость аренды составила 26 921 грн (+35%).

Инфографика: OLX Недвижимость

На рынке долгосрочной аренды домов четко выделяются два сезона: зимний — с января по апрель, когда украинцы выбирают дома для автономности при отключении света, и летний — в июле-августе, когда спрос растет на загородные дома.

Инфографика: OLX Недвижимость

Лидером по стоимости аренды домов остается Киев, где цены выросли еще на 26%. Больше всего изменились расценки на аренду домов в Харькове +118% по сравнению с 2023 годом. Скорее всего, это связано с ростом спроса на этот тип жилья, из-за систематических отключений света и стремления квартиросъемщиков к автономности. Значительное изменение стоимости за год произошло в Хмельницком (+86%), Черновцах (+78%), Днепре (+64%) и Ровно (+47%). В Херсоне цена выросла на 83%, однако в абсолюте стоимость здесь одна из самых низких среди областей.

Инфографика: OLX Недвижимость

Напомним, вторичный рынок продажи/покупки жилья все еще не достиг довоенных показателей из-за депопуляции, снижения платежеспособности и неопределенности будущего, которая создает отложенный спрос на покупку. Однако программа «єОселя» поддержала этот сегмент, предоставив возможность покупки жилья в кредит: 69% опрошенных знают о программе, 8% уже воспользовались ею, а 36% планируют.

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