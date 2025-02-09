«єОселя»: сколько кредитов на жилье выдали после возобновления работы реестров — Finance.ua

«єОселя»: сколько кредитов на жилье выдали после возобновления работы реестров Сегодня 09:17 — Кредит&Депозит

«єОселя»: сколько кредитов на жилье выдали после возобновления работы реестров

В январе 2025 года, после возобновления работы реестров, 459 украинских семей получили кредиты на общую сумму 842,8 млн грн для приобретения жилья в рамках программы доступной ипотеки «єОселя».

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Сколько кредитов на приобретение жилья выдали с самого начала программы

По словам замминистра экономики Андрея Телюпы, за все время реализации программы уже 15,3 тыс. украинских семей получили кредиты на сумму более 24,9 млрд грн на приобретение жилья.

Телюпа добавляет, что программа пользуется популярностью среди украинцев, поскольку предлагает льготную ставку в 3% для военнослужащих и правоохранителей, медиков, педагогов, ученых и членов их семей. Для других граждан Украины — 7%.

За прошедшую неделю выдано 302 кредита на 563 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

107 военнослужащих и силовиков

15 педагогов

13 медиков

7 ученых

Кредиты под 7% получили:

129 украинцев без собственного жилья

24 ВПО

7 ветеранов

Больше всего кредитов выдано в Киеве — 98, в Киевской области — 80, Ивано-Франковской и Львовской областях — по 15, в Ровенской области — 14 и Одесской области — 13.

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По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 147 украинцев, из них на стадии строительства — 44 объекта, а также 155 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елены Гайдамахи, потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.

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