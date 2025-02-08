Сделки по программе «єОселя» сократились в 10 раз, — специалист по недвижимости Сегодня 10:12 — Недвижимость

Сделки по программе «єОселя» сократились в 10 раз, — специалист по недвижимости, Фото: freepik

Потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.

Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха в интервью «Главкому».

«Когда-то популярная государственная программа „єОселя“, уверена, сама себя утопила», — отметила Гайдамаха.

Условия кредитования

По ее словам, по условиям программы до декабря 2024 можно было покупать любую недвижимость не старше 55 лет в небольших населенных пунктах.

В настоящее время действует единый критерий: под кредитование программы «єОселя» подпадает жилье, которое введено в эксплуатацию не более трех лет назад.

Речь идет о квартирах или домах, которые начали возводиться во время вторжения или сдались в эксплуатацию в этот период.

Соответственно, такой недвижимости очень мало, при этом цены на нее очень высокие.

Причины замедления кредитования

В декабрьском отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком, подтверждается замедление кредитования в рамках «єОселя». В частности, названы две причины.

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Во-первых, оператор программы «Укрфинжилье» изменил условия предоставления кредитов. Госкомпания стремится нарастить долю кредитов на первичном рынке (даже уменьшая кредитование готового жилья).

Также введены ограничения максимального возраста жилья тремя годами (за исключением нескольких областей и внутриперемещенных лиц), снижение до 10% первого взноса для молодежи, повышение ставок после десятого года кредитования.

Выросло и количество аккредитованных застройщиков: сейчас можно получить ипотеку на квартиру в 201 доме от 91 застройщика.

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Во-вторых, «Укрфинжилье» в очередной раз столкнулось с нехваткой средств.

Как известно, программа «єОселя» реализуется по двум направлениям:

под 3% годовых. Воспользоваться низкой кредитной ставкой может ограниченный круг лиц: военные, правоохранители, педагогические и медицинские работники, ученые;

Воспользоваться низкой кредитной ставкой может ограниченный круг лиц: военные, правоохранители, педагогические и медицинские работники, ученые; под 7% годовых. Указанную ипотеку могут взять все украинцы, которым исполнилось 18 лет.

Напомним, в Минэкономики сообщали , что каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.

Главком По материалам:

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