«єОселя»: Ипотечную программу планируют расширить на аграриев — Finance.ua
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«єОселя»: Ипотечную программу планируют расширить на аграриев

Недвижимость
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«єОселя»: Ипотечную программу планируют расширить на аграриев
«єОселя»: Ипотечную программу планируют расширить на аграриев
Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль и председатель правления «Укрфинжилье» Евгений Мецгер обсудили запуск программы доступной ипотеки «єОселя» для аграриев.
Об этом сообщил министр агрополитики.

Условия

Ипотечная инициатива будет предусматривать доступные кредиты под 3% и 7% сроком на 20 лет на покупку жилья, а предпочтение будет отдаваться сельской местности.
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Коваль подчеркнул, что Минагрополитики заинтересовано в такой социальной программе, поэтому в дальнейшем совместно с «Укрфинжильем» будет разрабатываться дорожная карта.
«Для начала определим критерии ипотечной программы. В частности, категории, регионы и размер компенсации первого взноса. Акцент планируем сделать на аграриях с прифронтовых территорий, ВПЛ и женщинах», — написал Коваль.
Министр уверен, что программа не только позволит получить фермерам собственное жилье, но и поможет развить аграрную отрасль и обеспечить социальную стабильность села.
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Напомним, в проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».
По данным опроса, более половины покупателей жилья, воспользовавшихся государственной программой «єОселя», рассматривают вариант приобретения квартир с ремонтом от застройщика.
По материалам:
Finance.ua
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