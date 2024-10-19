«єОселя»: Більше половини покупців житла обирають ремонт від забудовника — Finance.ua

«єОселя»: Більше половини покупців житла обирають ремонт від забудовника Вчора 19:09 — Нерухомість

«єОселя»: Більше половини покупців житла обирають ремонт від забудовника, freepik.com

Більше половини покупців житла, які скористалися державною програмою «єОселя», розглядають варіант придбання квартир з ремонтом від забудовника.

Про це свідчить опитування девелоперів, проведене агентством «Інтерфакс-Україна».

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Анна Лаєвська, комерційна директорка «Інтергал-Буд», зазначила, що понад 50% угод у рамках програми «єОселя» припадає на квартири з ремонтом.

«Для позичальника придбати квартиру з оздобленням і закласти ці витрати в тіло кредиту набагато простіше», — розповіла вона.

За її словами, поки що небагато девелоперів пропонують послугу ремонту, проте тренд на таку послугу зростатиме, особливо в сегменті комфорт-класу.

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«Більшість покупців у сегменті комфорт-класу націлені на купівлю готового до заселення житла. По-перше, вартість ремонту від забудовника нижча, ніж у разі самостійного виконання робіт. По-друге, покупець відразу фіксує для себе ціну, це вбереже його від зростання вартості робіт і матеріалів у майбутньому», — пояснила експертка.

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Тим часом директорка з продажу Rishko Capital Наталія Нестеренко зазначила, що тренд на квартири з ремонтом від забудовника в Закарпатській області зростає протягом останніх двох років.

Водночас близько 70% клієнтів компанії за програмами «єОселя» та «єВідновлення» замовляють послугу «ремонт під ключ».

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«Завдяки державним програмам клієнти можуть акумулювати кошти на ремонт. Загалом, якщо угода укладається не з місцевими клієнтами, а учасниками з прифронтових і центральних областей України, то в 90% випадків це угоди з подальшим замовленням послуги «ремонт під ключ», — повідомила вона.

Зростання попиту на послугу ремонту від забудовника відзначили і в компанії Perfect Group.

За словами керівника проєктів компанії Олексія Коваля, близько 20% клієнтів девелопера розглядають придбання житла з ремонтом, а в структурі угод із «єОселі» ця кількість ще вища.

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«У наших окремих проєктах до 30% покупців, які оформляють іпотеку за програмою „єОселя“, включають ремонт у загальну вартість кредиту. Це пов’язано з тим, що багато хто хоче заощадити час і ресурси, відразу отримуючи готове до проживання житло», — пояснив він.

Як повідомила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя, частка готових квартир з ремонтом у структурі попиту на первинному ринку житла становить на сьогодні 35−45%.

«На ринку дійсно поступово зростає попит клієнтів на квартири з ремонтом. Якщо торік більшість покупців обирали вторинний ринок, то цього року ситуація дещо змінюється — кількість запитів на житло з ремонтом від забудовника збільшується», — зазначила Бедя.

За її словами, послуга ремонту від девелопера дає змогу покупцеві заощадити до 40%, враховуючи собівартість ремонту силами клієнта.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року вартість нерухомості за «квадрат» однокімнатних квартир у Києві становить 54 тис. грн. Саме з такою ціною найбільше оголошень про продаж нерухомості (7,9%).

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