«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям — Finance.ua

«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям Сегодня 08:30 — Кредит&Депозит

«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям

Недавно правительство обновило условия программы доступной ипотеки «єОселя», по которым украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку, уплатив вдвое более низкий первый взнос — от 10% от стоимости жилья. Первый кредит по новым условиям в Ощадбанке получил 23-летний предприниматель, купивший однокомнатную квартиру в Чернигове.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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«Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки „єОселя“ составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%. Таким образом, молодежь в возрасте до 26 лет может воспользоваться программой и получить кредит на жилье на льготных условиях. Такой возможностью воспользовался молодой предприниматель из Чернигова, мечтавший о собственной квартире», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Оформить доступную ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дія». Для этого нужно:

В «Дія» перейти в раздел Сервисы и выбрать «єОселя». Заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк. Подписать необходимые документы с помощью «Дія».

После получения в приложении «Дія» ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.

Напомним, что с начала 2024 года 7 968 ​​украинских семей получили кредиты на льготных условиях по программе доступной ипотеки «єОселя». Общая сумма кредитов за это время — 13,65 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».

Кабинет Министров изменил условия льготной ипотеки «єОселя». В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье до 10 лет.

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