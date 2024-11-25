«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям

Кредит&Депозит
25
«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям
«єОселя»: в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям
Недавно правительство обновило условия программы доступной ипотеки «єОселя», по которым украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку, уплатив вдвое более низкий первый взнос — от 10% от стоимости жилья. Первый кредит по новым условиям в Ощадбанке получил 23-летний предприниматель, купивший однокомнатную квартиру в Чернигове.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Читайте также
«Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки „єОселя“ составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%. Таким образом, молодежь в возрасте до 26 лет может воспользоваться программой и получить кредит на жилье на льготных условиях. Такой возможностью воспользовался молодой предприниматель из Чернигова, мечтавший о собственной квартире», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Оформить доступную ипотеку по программе «єОселя» можно через приложение «Дія». Для этого нужно:
  1. В «Дія» перейти в раздел Сервисы и выбрать «єОселя».
  2. Заполнить заявление и выбрать уполномоченный банк.
  3. Подписать необходимые документы с помощью «Дія».
После получения в приложении «Дія» ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.
Читайте также
Напомним, что с начала 2024 года 7 968 ​​украинских семей получили кредиты на льготных условиях по программе доступной ипотеки «єОселя». Общая сумма кредитов за это время — 13,65 млрд грн.
В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».
Кабинет Министров изменил условия льготной ипотеки «єОселя». В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье до 10 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.