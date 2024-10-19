«єОселя»: Сколько кредитов получили украинцы на приобретение жилья с начала года — Finance.ua

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«єОселя»: Сколько кредитов получили украинцы на приобретение жилья с начала года

Кредит&Депозит
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«єОселя»: Сколько кредитов получили украинцы на приобретение жилья с начала года
«єОселя»: Сколько кредитов получили украинцы на приобретение жилья с начала года
С начала 2024 года украинцы оформили 7 113 жилищных кредитов на сумму 12,1 млрд грн по программе «єОселя».
Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Большинство кредитов — 70,5% - было использовано для приобретения жилья на вторичном рынке, что составляет 5012 объектов.
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В то же время через застройщиков было приобретено 1606 объектов (22,6%), из которых 495 (7%) — на этапе строительства.
По условиям программы «єОселя» военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут улучшить жилищные условия, получив кредит по льготной ставке на 3%.

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«Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%. В частности, за все время действия программы 13 438 семей получили кредиты на сумму свыше 21,6 млрд грн», — рассказал заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
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За прошедшую неделю украинцы оформили 140 кредитов на 235 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
  • 50 военнослужащих и силовиков
  • 13 педагогов
  • 16 медиков
  • 4 ученых
Кредиты под 7% получили:
  • 43 украинца без собственного жилья
  • 6 ВПЛ
  • 8 ветеранов
Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 42, городе Киеве — 29, Одесской области — 9, Львовской и Винницкой областях — по 7.
По материалам:
Finance.ua
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