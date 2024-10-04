Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя — Finance.ua

Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя Сегодня 17:02 — Личные финансы

Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя

Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье в возрасте до 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«єОселя — одна из успешных правительственных программ, которой на этой неделе исполнилось 2 года. Благодаря ей уже 13 тысяч семей имеют собственное жилье. Сегодня принимаем изменения в программу єОселя, которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц» , — заявил Шмыгаль.

В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье в возрасте до 10 лет.

Читайте также «єОселя»: Сколько украинцев получили кредиты на приобретение жилья с начала года

«Такие изменения расширяют количество людей, которые смогут воспользоваться программой», — отметил Шмыгаль.

Как добавила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, изменения касаются внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) и членов семьи ВПЛ первой степени родства.

По ее словам, в решении Кабмина говорится, что предметом ипотеки не могут быть дома, принятые в эксплуатацию раньше чем за десять лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской области. Раньше это были дома, принятые в эксплуатацию раньше чем через три года.

Шуляк также подчеркнула, что Кабмин оставил без изменений норму, касающуюся возраста жилья в Киеве. По-прежнему по программе єОселя в столице нельзя покупать жилье, которое было введено в эксплуатацию раньше трех лет назад.

Шмыгаль добавил, что за последние 2 года правительство уже выделило миллиарды гривен восстановление жилья. В частности, на этой неделе было выплачено 837 млн ​​грн по программе єВідновлення. Всего за время работы программы єВідновлення более 60 тыс. украинских семей получили средства на ремонт поврежденных домов.

Читайте также Изменение условий кредитования єОселя

Кроме того, уже реализовано более 4 тысяч жилых сертификатов на покупку нового жилья взамен разрушенного.

Шмыгаль напомнил, что жилищный сертификат єВідновлення можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый вклад ипотеки по программе єОселя. Это удобно и просто можно сделать в Дії.

Справка Finance.ua:

в рамках программы украинцы могут купить жилье в кредит со сроком выплаты до 20 лет и под 7% (для льготных категорий, в частности, военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых — 3%);

ставка минимального первоначального взноса составляет 20%, но для молодежи (в возрасте до 25 лет) этот порог снизили до 10% стоимости жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.