Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя — Finance.ua

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Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя

Личные финансы
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Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя
Правительство изменило условия льготной ипотеки єОселя
Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье в возрасте до 10 лет.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«єОселя — одна из успешных правительственных программ, которой на этой неделе исполнилось 2 года. Благодаря ей уже 13 тысяч семей имеют собственное жилье. Сегодня принимаем изменения в программу єОселя, которые будут способствовать возвращению людей на деоккупированные территории, а также являются частью поддержки внутренне перемещенных лиц» , — заявил Шмыгаль.
В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье в возрасте до 10 лет.
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«Такие изменения расширяют количество людей, которые смогут воспользоваться программой», — отметил Шмыгаль.
Как добавила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, изменения касаются внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) и членов семьи ВПЛ первой степени родства.
По ее словам, в решении Кабмина говорится, что предметом ипотеки не могут быть дома, принятые в эксплуатацию раньше чем за десять лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской области. Раньше это были дома, принятые в эксплуатацию раньше чем через три года.
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Шуляк также подчеркнула, что Кабмин оставил без изменений норму, касающуюся возраста жилья в Киеве. По-прежнему по программе єОселя в столице нельзя покупать жилье, которое было введено в эксплуатацию раньше трех лет назад.
Шмыгаль добавил, что за последние 2 года правительство уже выделило миллиарды гривен восстановление жилья. В частности, на этой неделе было выплачено 837 млн ​​грн по программе єВідновлення. Всего за время работы программы єВідновлення более 60 тыс. украинских семей получили средства на ремонт поврежденных домов.
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Кроме того, уже реализовано более 4 тысяч жилых сертификатов на покупку нового жилья взамен разрушенного.
Шмыгаль напомнил, что жилищный сертификат єВідновлення можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый вклад ипотеки по программе єОселя. Это удобно и просто можно сделать в Дії.

Справка Finance.ua:

  • в рамках программы украинцы могут купить жилье в кредит со сроком выплаты до 20 лет и под 7% (для льготных категорий, в частности, военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых — 3%);
  • ставка минимального первоначального взноса составляет 20%, но для молодежи (в возрасте до 25 лет) этот порог снизили до 10% стоимости жилья.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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