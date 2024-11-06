«єОселя»: в Україні змінили умови іпотеки для молоді — Finance.ua

«єОселя»: в Україні змінили умови іпотеки для молоді Сьогодні 15:07 — Кредит&Депозит

«єОселя»: в Україні змінили умови іпотеки для молоді

Українці та українки віком до 26 років можуть отримати іпотеку за програмою єОселя за ще більш вигідними умовами. Для них перший внесок не менше 10% замість стандартних 20%.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Програма єОселя — одна з ключових складових політики «Зроблено в Україні» стає ще більш доступною для громадян. Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла. До сьогодні частка молоді серед учасників програми була незначною — 9%. Усього у цій віковій категорії отримано 1 115 кредитів.

Ми очікуємо, що частка молодих учасників програми зростатиме, це стимулюватиме молодь залишатися в країні, а розвиток програми посилить позитивний ефект для будівельної та суміжних галузей і в підсумку — для економіки України", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Як оформити іпотеку у Дії?

Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть у розділ Сервіси та виберіть єОселя. Заповніть заяву та виберіть банк. Підпишіть документи за допомогою Дія.Підпису. Отримайте відповідь від банків у застосунку і розпочніть оформлення іпотеки.

Нагадаємо, єОселя — це програма доступного кредитування житла за ініціативи Президента України. Придбати квартиру, будинок або таунхаус можна під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

Всього за два роки програмою доступного іпотечного кредитування скористалося 14 030 українських родин, а загальна сума виданих кредитів перевищує 22,6 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

Нещодавно Кабінет міністрів змінив умови пільгової іпотеки єОселя. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло віком до 10 років.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн для продовження реалізації програми «єОселя».

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