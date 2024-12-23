Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть — Finance.ua

Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть Сегодня 16:44 — Кредит&Депозит

Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть

Кредитование в рамках программы «єОселя» замедлилось, а количество ипотек за рамками программы остается минимальным.

Об этом говорится в Отчете Национального банка о финансовой стабильности, декабре 2024 года.

«В целом за одиннадцать месяцев 2024 года ипотек оформлен более чем в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год. Однако во втором полугодии за месяц в среднем финучреждения предоставляют на треть меньше кредитов, чем в марте-апреле, когда объемы были рекордными», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что замедление произошло по двум причинам. Первая — изменение условий программы оператором Укрфинжиье, включая ограничение возраста жилья тремя годами и изменение ставок. Вторая — нехватка средств у Укрфинжилья.

Кроме того, несмотря на расширение круга участников программы до одиннадцати банков и увеличение числа аккредитованных застройщиков до 91 (201 дом), фактически более 90% выдач сконцентрировано в трех государственных банках. При этом некоторые новые банки-участники до сих пор не выдали ни одного кредита.

Укрінформ По материалам:

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