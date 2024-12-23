Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть — Finance.ua
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Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть

Кредит&Депозит
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Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть
Выдача ипотечных кредитов по программе «єОселя» уменьшилась на треть
Кредитование в рамках программы «єОселя» замедлилось, а количество ипотек за рамками программы остается минимальным.
Об этом говорится в Отчете Национального банка о финансовой стабильности, декабре 2024 года.
«В целом за одиннадцать месяцев 2024 года ипотек оформлен более чем в полтора раза больше, чем за весь предыдущий год. Однако во втором полугодии за месяц в среднем финучреждения предоставляют на треть меньше кредитов, чем в марте-апреле, когда объемы были рекордными», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что замедление произошло по двум причинам. Первая — изменение условий программы оператором Укрфинжиье, включая ограничение возраста жилья тремя годами и изменение ставок. Вторая — нехватка средств у Укрфинжилья.
Кроме того, несмотря на расширение круга участников программы до одиннадцати банков и увеличение числа аккредитованных застройщиков до 91 (201 дом), фактически более 90% выдач сконцентрировано в трех государственных банках. При этом некоторые новые банки-участники до сих пор не выдали ни одного кредита.
По материалам:
Укрінформ
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