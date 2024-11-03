«єОселя»: какая сумма заложена в бюджет на 2025 год на финансирование программы — Finance.ua

«єОселя»: какая сумма заложена в бюджет на 2025 год на финансирование программы Сегодня 09:07 — Казна и Политика

«єОселя»: какая сумма заложена в бюджет на 2025 год на финансирование программы, freepik.com

В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».

Об этом сообщила глава Комитета по организации государственной власти и глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью «Укринформу».

Шуляк добавила, что возможны коррективы бюджета, но спрос на программу уже превышает финансовые возможности государства.

Депутат подчеркнула, что Министерство экономики должно активно работать над привлечением дополнительных средств, в частности от международных финансовых организаций, чтобы программа могла расширяться.

Сколько кредитов по программе уже выдано в Украине

По данным на сегодня, по программе єОселя было выдано 13 520 ипотечных кредитов на общую сумму 21 млрд 759 млн грн.

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Среди участников программы более 50% составляют семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Программой воспользовались 1158 семей педагогов и 1118 семей медиков.

«По состоянию на сегодняшний день было выдано 13 520 кредитов. Если говорить в деньгах, это 21 млрд 759 млн. С одной стороны это вроде бы и небольшие цифры, а с другой стороны это 13 520 счастливых украинских семей, которые наконец-то смогли решить свой жилищный вопрос», — добавила она.

Напомним, по данным опроса, более половины покупателей жилья, воспользовавшихся государственной программой «єОселя», рассматривают вариант приобретения квартир с ремонтом от застройщика.

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Укрінформ По материалам:

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