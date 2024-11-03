«єОселя»: какая сумма заложена в бюджет на 2025 год на финансирование программы — Finance.ua

«єОселя»: какая сумма заложена в бюджет на 2025 год на финансирование программы
В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».
Об этом сообщила глава Комитета по организации государственной власти и глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью «Укринформу».
Шуляк добавила, что возможны коррективы бюджета, но спрос на программу уже превышает финансовые возможности государства.
Депутат подчеркнула, что Министерство экономики должно активно работать над привлечением дополнительных средств, в частности от международных финансовых организаций, чтобы программа могла расширяться.
Сколько кредитов по программе уже выдано в Украине
По данным на сегодня, по программе єОселя было выдано 13 520 ипотечных кредитов на общую сумму 21 млрд 759 млн грн.
Среди участников программы более 50% составляют семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур.
Программой воспользовались 1158 семей педагогов и 1118 семей медиков.
«По состоянию на сегодняшний день было выдано 13 520 кредитов. Если говорить в деньгах, это 21 млрд 759 млн. С одной стороны это вроде бы и небольшие цифры, а с другой стороны это 13 520 счастливых украинских семей, которые наконец-то смогли решить свой жилищный вопрос», — добавила она.
Напомним, по данным опроса, более половины покупателей жилья, воспользовавшихся государственной программой «єОселя», рассматривают вариант приобретения квартир с ремонтом от застройщика.
Страхование жилья от последствий прилета 🏠
Поделиться новостью