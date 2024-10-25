«Укрфинжилье» планирует перейти на привлечение международных средств для «єОселя» — Finance.ua

«Укрфинжилье» планирует перейти на привлечение международных средств для «єОселя» Сегодня 11:34 — Кредит&Депозит

«Укрфинжилье» планирует перейти на привлечение международных средств для «єОселя»

ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») в будущем планирует переходить на привлечение международных средств.

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Мецгер в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Согласно Госбюджету-24, предусмотрена дополнительная капитализация „Укрфинжилья“ в ОВГЗ на 20 млрд грн до конца года. В стратегию компании заложена докапитализация и на следующий год, дополнительные 30 млрд (грн — Ред.). Но это должно дискутироваться не только в нашем Кабмине, а еще с донорами, с МВФ в частности», — сообщил он.

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Он подчеркнул, что докапитализация не означает, что на счет компании зайдут миллиарды гривен. Дополнительный выпуск ценных бумаг для «Укрфинжилья» позволит привлечь больше средств на украинском финансовом рынке для финансирования и продолжения работы программы. В целом финансовая модель компании предусматривает заимствования под залог ОВГЗ, которые и составляют уставный капитал.

По его словам, увеличение докапитализации, в частности, уже обсуждалось с миссией МВФ в Украине, но в будущем Укрфинжилье в своем развитии планирует привлекать средства на международных открытых рынках. Концептуально работа над такой возможностью уже идет, в частности, «строится компания по всем принципам прозрачности, корпоративного управления».

«Сейчас у нас есть все предпосылки для того, чтобы двигаться в направлении иностранного привлечения средств. Ожидаем, возможно, в ближайшие годы $200−250 млн в эквиваленте первых заимствований от международных финансовых институтов», — отметил он.

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Мецгер подчеркнул, что благодаря программе новое жилье становится более доступным. В частности, средний платеж по всем выданным кредитам — 14,5 тыс. грн при среднем доходе семей заемщиков в 42 тыс. грн.

Кредиты по «єОселя» взяли в 404 населенных пунктах, в частности, в столице оформлено 19,5% льготных кредитов, в областных центрах — 33%, по 23% в других городах и селах.

Развитие кредитования первичного рынка в регионах является одним из приоритетов «Укрфинжилья». Только за 2024 год количество аккредитованных объектов увеличилось с 53 до 185, количество застройщиков — с 20 до 87. В этом году возможность купить квартиры на стадии строительства появилась в Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Ровенской областях. Осталось охватить четыре области — Закарпатскую, Житомирскую, Кировоградскую и Черновицкую, и объекты на стадии строительства можно будет купить по всей Украине.

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Есть области, где уже высокая доля готового жилья от застройщика — например, в Ивано-Франковской и Тернопольской, где его доля почти такая же, как и вторичного.

«Еженедельно мы проводим одну-две встречи в регионах с застройщиками. Встречаемся на базе обладминистрации или общин, приглашаем также банки, рассказываем девелоперам о преимуществах партнерства. Сейчас в программе аккредитовано 87 застройщиков со 185 объектами, цель — привлечь по меньшей мере 300−400», — рассказал о проделанной работе Мецгер.

Больший выбор жилья на этапе строительства предоставит украинцам более широкий выбор и поощрит активнее покупать такое жилье. Самым главным преимуществом возведенного жилья является более высокий уровень энергоэффективности и требование о наличии бомбоубежищ, пояснил он.

Мецгер также сообщил, что среди направлений расширения программы разработан концепт аренды с выкупом.

С начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя» по состоянию на 24 октября 2024 года 13 674 семьи приобрели собственное жилье более чем на 22 млрд грн, следует из данных «Украинской финансовой жилищной компании» («Укрфинжилье»).

Справка Finance.ua:

программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые;

с 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья, больше нормативной площади;

по условиям программы, льготные категории участников и ВПЛ могут приобрести жилье в строящемся доме и домах не старше 10 лет (в столице и областных центрах), остальные участники — в доме не старше трех лет или строящемся объекте.

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