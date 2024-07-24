Кому чаще всего одобряют кредиты по программе «єОселя» (инфографика) — Finance.ua

Кому чаще всего одобряют кредиты по программе «єОселя» (инфографика) Сегодня 14:02 — Личные финансы

Кому чаще всего одобряют кредиты по программе «єОселя» (инфографика)

11 165 кредитов на общую сумму 17,67 млрд грн было выдано за почти два года работы программы єОселя. 4840 кредитов или 43% от их общего количества было выдано за первое полугодие 2024 года.

Об этом сообщает Опендатабот.

Если в прошлом году в среднем выдавалось 490 кредитов в месяц, то в первой половине 2024 года эта цифра выросла почти вдвое — до 800 кредитов ежемесячно. Апрель 2024 года стал рекордным месяцем за весь период существования программы — было выдано 1 008 кредитов.

Средняя сумма кредита тоже увеличилась. Если в прошлом году эта сумма составляла 1,5 млн гривен, то в этом году она выросла до 1,7 млн гривен.

Какие банки больше всего кредитуют по программе

Банк Кредит Днепр , присоединившийся к программе во втором квартале 2024 года, сразу стал лидером по средней сумме выданных кредитов — 2,54 миллиона гривен. За короткий период он выдал 37 кредитов на общую сумму 94 миллиона гривен. Для сравнения, другие банки, например Укрэксимбанк и банк Глобус, за все время выдали только 43 и 46 кредитов соответственно.

Высокие средние суммы кредитов также наблюдаются в Укрэксимбанке (2,13 миллиона гривен), Сенс Банке (1,97 миллиона гривен) и Скай банке (1,94 миллиона гривен).

Наибольшую среднюю сумму кредита в 2024 году получают ученые — 1,83 миллиона гривен, а наименьшую — педагоги: 1,43 миллиона гривен.

Среди заемщиков больше всего кредитов выдано военнослужащим — 3 229 (29%) и полицейским — 2 433 (22%). В августе 2023 года программа льготной ипотеки стала доступна всем гражданам. С этого времени эта категория существенно выросла: с 16% в 2023 году до 25,5% в 2024 году.

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Преимущественно украинцы берут ипотеку на вторичную недвижимость — сейчас это 72% или 7 992 одобренного кредита. На жилье от застройщика приходится четверть кредитов: 2803 кредита. На первичном рынке всего 3% или 370 ипотек.

Почти половина льготных ипотек выдана в Киеве и области: 18% (2057 кредитов) и 27% (3010 кредитов) соответственно. Также в лидеры попали Львовская (641 кредит), Одесская (541 кредит) и Винницкая (524 кредита) области.

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