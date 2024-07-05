45% украинцев считают «єОселю» недоступной (исследование) — Finance.ua

45% украинцев считают «єОселю» недоступной (исследование) Сегодня 14:02 — Недвижимость

45% украинцев считают «єОселю» недоступной (исследование)

45% опрошенных украинцев считают «єОселю» недоступной, а наиболее эффективными способами решить жилищный вопрос в стране считают социальную аренду с правом выкупа и компенсацию части стоимости государством.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ссылаясь на результаты социологического исследования, проведенного в конце июня 2024 года компанией «Active Group».

Опрос показал, что 71,5% респондентов считают, что в Украине не обеспечивается равный доступ к жилью, обязательность которого прописана на уровне Конституции.

«Больше всего в этом убеждены граждане, которым пришлось менять место жительства, в частности ВПЛ, проживающие в арендованных квартирах или социальном жилье, не соответствующих их ожиданиям. Подходящее, в частности с точки зрения цены, найти может незначительный процент граждан, в топе причин: дорогая стоимость аренды и незащищенность арендаторов. При этом это в основном люди, которым от 33 до 55 лет — таких почти 80% опрошенных. А именно те люди, которые активно развиваются, имеют детей и нуждаются в жилье для поддержания своей экономической активности», — отметила Шуляк.

Инструменты решения жилищного вопроса

Среди всех возможных инструментов решения жилищного вопроса меньше всего доверия у украинцев к финансовому лизингу — за него проголосовало только 15% опрошенных.

Суть инструмента в следующем: потенциальный покупатель выбирает жилье, лизинговая компания его покупает и передает ему в пользование. Покупатель в свою очередь обязуется платить лизинговые платежи и только после выплаты всей суммы получает право собственности на это жилье.

Что касается государственной программы «єОселя» — только 3,2% респондентов считают ее доступной, а более четверти опрошенных вообще о ней не знают. Частично доступной программу считает 24,9% респондентов, а 45% считает, что она вообще недоступна.

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Еще почти 60% респондентов поддерживают возможный пересмотр условий кредитования «єОселя» для ВПЛ, который предусматривает уменьшение ставки и первого взноса.

При этом только 6% считают, что полностью решить жилищный вопрос можно будет с помощью социальной аренды, в том числе социальной аренды с правом выкупа, а пятая часть украинцев вообще не верят в ее эффективность. А почти 43% украинцев считают, что социальная аренда жилья с правом его выкупа решит жилищный вопрос хотя бы отчасти.

«Это свидетельствует о недопонимании украинцами понятия социальной аренды. Хотя информационной кампании, которая объяснила бы, что такое социальная аренда и как она работает, фактически пока не было, почти половина респондентов сказали, что введение социальной аренды решит проблему жилья полностью или частично, что является достаточно положительным результатом», — отметила председатель Комитета градостроительства.

Государственные механизмы решения проблемы

Относительно различных механизмов решения жилищного вопроса, которые может предоставить государство, приоритеты по результатам исследования распределились следующим образом.

Компенсация доли стоимости жилья — самый популярный механизм с результатом 38,4%.

Социальная аренда с правом выкупа — второй по популярности вариант с результатом 37,2%.

Социальные специальные программы покупки жилья от органов местного самоуправления получили поддержку 30,4% респондентов.

Расширение программы «єОселя» и пересмотр ее условий для широких масс граждан поддержало 27,2%.

проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его В общем, к самым большимукраинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов. Отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшению поступлений налогов в городской и государственный бюджет.

Также нужно создать условия, чтобы государство могло субсидировать арендованное жилье. Речь идет о социальной субсидированной аренде. Отдельно следует обеспечить действенный механизм государственного финансирования аренды жилья у частных строительных компаний в интересах, например, семей погибших воинов. В частности, создать механизм государственно-частного партнерства.

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