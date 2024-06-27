Программа «єОселя» не решает проблемы ВПЛ, — Шуляк — Finance.ua
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Программа «єОселя» не решает проблемы ВПЛ, — Шуляк

Недвижимость
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Программа «єОселя» не решает проблемы ВПЛ, — Шуляк
Программа «єОселя» не решает проблемы ВПЛ, — Шуляк
Программа «єОселя» практически не решает проблемы внутренне перемещенных лиц. Так, из-за ряда ограничивающих критериев ею смогли воспользоваться лишь 193 переселенца, что составляет около 1% всех выданных кредитов.
Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк во время брифинга.
«Программа „єОселя“ практически не решает проблемы наших ВПЛ. На уровне постановления Кабинета Министров прописан ряд критериев, которые просто делают невозможным пользование этой программой этой категорией наших сограждан. Следовательно, на сегодняшний день только 193 внутренне перемещенных лица смогли взять кредит на приобретение жилья по программе, это примерно 1% всех кредитов», — заявила Шуляк.
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Она отметила, что это очень мало и свидетельствует о том, что программу «єОселя» нужно совершенствовать уже сейчас, не дожидаясь нового жилищного законодательства.
Среди ограничивающих право переселенцев на получение льготного кредита, в частности, есть требование, что квартиры, на приобретение которых берется кредит, должны быть расположены в доме, которому не более трех лет.
«Если посмотреть на географию пребывания наших переселенцев, мы увидим, что там, где они находятся, найти жилье, построенное за последние три года, очень сложно. Также внутренне перемещенные лица не могут приобрести дома в сельской местности, хотя запрос такой сегодня есть», — рассказала Шуляк.

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По ее мнению, следует также пересмотреть размер первоначального взноса и размер льготной ставки по ипотечному кредиту, который для переселенцев составляет 7%.
Все указанные предложения являются составной частью новой жилищной политики, направленной на изменение ситуации на рынке доступного жилья к лучшему. Свои наработки депутат пообещала передать на рассмотрение в Министерство восстановления и Министерство экономики.
По материалам:
Фінансовий клуб
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