Программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать — Finance.ua

Программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать Сегодня 16:30 — Кредит&Депозит

Программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать

Государственная программа льготной ипотеки «єОселя» должна быть переформатирована с целью фокуса на первичном рынке жилья.

Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

«Мы должны переформатировать программу: не расширять возраст жилья на вторичном рынке, а сфокусироваться на первичном рынке», — сообщила она.

По ее словам, фокус «єОселя» на первичном рынке позволит стимулировать строительство нового жилья и обеспечит максимальный экономический эффект от программы.

В то же время механизм переформатирования программы «єОселя» исключительно на первичный рынок пока не финализирован, отмечалось в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2024 года.

По данным распорядителя программы ЧАО «Укрфинжилье», до 21 июня выданы кредиты 10 967 участникам на сумму 17,363 млрд грн.

Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, сотрудники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

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По условиям программы, льготные категории участников могут приобрести жилье в строящемся доме и домах не старше 10 лет (в столице и областных центрах), остальные участники — в доме не старше 3 лет или в строящемся объекте.

В программе принимают участие восемь банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сэнс Банк, а также банк «Глобус», Sky Bank и АО «Банк Кредит Днепр».

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