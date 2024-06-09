«єОселя»: более половины получателей кредитов на приобретение жилья — военнослужащие (инфографика)
С начала 2024 года более 4200 украинских семей взяли кредиты на 7,2 млрд грн на приобретение жилья по программе «єОселя».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
В сообщении отмечается, что большинство из них приобрели квартиры, 180 семей — частные дома.
Кто получил кредиты на покупку жилья
Следует отметить, что 52% получателей кредитов — военнослужащие Вооруженных Сил по контракту и силовики, 10% - педагоги и ученые, 8% - медики.
В Минэкономики напоминают, что представители этих профессий могут взять кредит на жилье под 3%.
На прошлой неделе украинцы получили по программе єОселя 134 кредита на 238 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 57 военнослужащих и силовиков, 13 педагогов, 8 медиков и 2 ученых;
- кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 6 ВПЛ и 5 ветеранов.
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 94 кредита, в то же время 40 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи — готовой у застройщика, или в строящемся доме.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
- Киевской области — 33;
- города Киева — 26;
- Львовской области — 11.
В общей сложности с начала действия программы кредиты взяли 10 570 семей на 16,7 млрд грн.
Напомним, Тарас Мельничук сообщил: в Украине предусмотрено право на назначение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, взятым на квартирный учет до 01.06.2024.
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