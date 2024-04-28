«єОселя»: сколько семей получили кредиты на покупку жилья с начала 2024 года (инфографика) — Finance.ua
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«єОселя»: сколько семей получили кредиты на покупку жилья с начала 2024 года (инфографика)

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«єОселя»: сколько семей получили кредиты на покупку жилья с начала 2024 года (инфографика)
«єОселя»: сколько семей получили кредиты на покупку жилья с начала 2024 года (инфографика)
С начала этого года по государственной программе «єОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение 2800 квартир. Общая сумма выданных ипотечных кредитов в этом году — почти 5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отмечается, что граждане покупают не только квартиры, но и частные дома. В частности, на их покупку выдано 87 кредитов.
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В сообщении указано, что с начала действия программы кредиты уже получили 9212 семей на 14,2 млрд грн.
«єОселя»: сколько семей получили кредиты на покупку жилья с начала 2024 года (инфографика)
«Каждый четвертый из тех, кто получил кредит с начала этого года, приобрел жилье так называемой первой продажи — готового или у строящегося. 30% украинцев взяли кредиты по условиям массовой ипотеки — под 7%, доступной для всех, кто не имеет собственного жилья или нуждается в улучшении жилищных условий», — отметила Надежда Бигун.

Сколько кредитов и на какую сумму получили на прошлой неделе

По программе «єОселя» украинцы получили 197 кредитов на 335 млн грн на прошлой неделе.
Среди них:
  • кредиты под 3% получили 111 военнослужащих и силовиков, 14 педагогов, 21 медик и 3 ученых;
  • кредиты под 7% получили 36 украинцев без собственного жилья, 6 ВПЛ и 6 ветеранов.
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (137 кредитов) и у застройщика (45).
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Также 15 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
  • Киевской области — 59;
  • города Киева — 32;
  • Львовской области — 22;
  • Волынской и Ивано-Франковской областей — по 10.

Кто может воспользоваться программой

В ведомстве напоминают, что воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия.
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Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых.
Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Какие банки выдают кредиты по программе «єОселя»

На сегодняшний день взять кредит по программе «єОселя» можно в 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.
Напомним, существенное расширение государственной ипотечной программы «єОселя» на первичный рынок стимулирует банки к активному развитию собственных ипотечных программ.
По материалам:
Finance.ua
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