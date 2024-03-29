К программе «єОселя» присоединился еще один банк — Finance.ua

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К программе «єОселя» присоединился еще один банк

Кредит&Депозит
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К программе «єОселя» присоединился еще один банк
К программе «єОселя» присоединился еще один банк
Укрфинжилье и АО «Банк Кредит Днепр» заключили соглашение о сотрудничестве, теперь этот банк можно выбрать в мобильном приложении «Дія» в рамках программы «єОселя».
Об этом сообщает пресс-служба Укрфинжилья.
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«Присоединение уже восьмого банка-партнера расширит возможности граждан выбирать самые удобные для себя условия кредитования в рамках „єОселя“. Мы постоянно совершенствуем программу и работаем, чтобы выбор банков и жилья становился шире и доступнее для потенциальных участников „єОселя“. Отныне при подаче заявки в „Дія“ уже можно выбрать банк Кредит Днепр», — заявил председатель правления Укрфинжилья Евгений Мецгер.
Теперь кредитование по селу возможно через восемь банков-партнеров: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.
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Напомним, программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» работает в Украине с октября 2022 года. На сегодня 8 549 семей приобрели собственное жилье по программе более чем на 13,1 млрд гривен. Большинство из них — 5165 — это военнослужащие и силовики. Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 2294 и Киеве — 1523.
В то же время с начала работы программы украинцы приобрели 2 415 объектов недвижимости первой продажи. Эта цифра включает в себя готовое новое жилье и квартиры на стадии строительства от аккредитованных застройщиков.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести 🔍

По материалам:
Finance.ua
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