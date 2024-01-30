Расширение программы «єОселя»: украинцы смогут покупать дома, дуплексы и таунхаусы — Finance.ua

Расширение программы «єОселя»: украинцы смогут покупать дома, дуплексы и таунхаусы Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

Расширение программы «єОселя»: украинцы смогут покупать дома, дуплексы и таунхаусы

Программа доступного кредитования от государства «єОселя» масштабируется. Теперь украинцы смогут приобрести по программе не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Условия

Размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад. Дачные и садовые дома недоступны для оформления ипотеки.

Еще одно обновление

Для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и членов их семей выбор жилья стал шире.

Они могут приобрести квартиру под 7% годовых в Киеве и областных центрах в домах младше 10 лет. Или в зданиях всех возрастов в других населенных пунктах — районных центрах, небольших городах и селах.

Это условие также действует для военнослужащих по контракту, силовиков, педагогов, медиков и ученых — они могут взять кредит под 3% годовых.

Как получить кредит на жилье

Чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье по программе есть єОселя, необходимо подать заявление в приложении Дія. Для этого:

авторизуйтесь в приложении;

в меню Сервисы выберите єОселя и нажмите Начать;

выберите категорию, к которой вы относитесь;

укажите информацию в заявлении (семейное положение, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т. п. );

); далее укажите данные о жилье, которое хотите приобрести;

выберите один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение, чтобы получить предварительное решение о сумме возможного кредита;

проверьте, подпишите и отправьте заявление.

После обработки заявления получите уведомление от избранного банка или банков о предварительном решении о выдаче кредита.

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Напомним, по данным «Укрфинжилья», по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок.

За первый месяц 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на 1 млрд грн. С начала действия программы кредиты уже получили 6900 семей на общую сумму 10,4 млрд грн.

Справка Finance.ua:

программа єОселя заработала в октябре прошлого года. За это время 6916 украинских семей приобрели собственные дома более чем на 10,4 млрд грн;

на первом этапе льготная ипотека со ставкой 3% была доступна отдельным категориям украинцев — для военнослужащих по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах;

с августа прошлого года программа масштабировалась — и льготный кредит на квартиру под 7% стал доступен ветеранам войны и членам их семей; участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны; членов семьи погибших военных; внутренне перемещенных лиц, а также для всех украинцев, не имеющих собственного жилья.

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