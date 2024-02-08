«єОселя»: Укрфинжилье планирует отказаться от «вторички» — Finance.ua

«єОселя»: Укрфинжилье планирует отказаться от «вторички» Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Укрфинжилье планирует отказаться от «вторички»

ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») намерено постепенно полностью покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном рынке.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на председателя правления «Укрфинжилья» Евгения Мецгера.

Запрос общества

«Мы будем фокусироваться на первичном рынке и, возможно, даже не возможно, давайте буду обещать: мы закроем совсем вторичный рынок как таковой, возможно, через год», — сказал он.

Глава «Укрфинжилья» также считает, что меняется сам ландшафт застройщиков и их подходы к строительному процессу.

«Потому что есть запрос от общества — это такой, условный, европейский white box: мы не хотим видеть кирпич, бетон, торчащие из стены провода. Мы хотим видеть white box — это готовая для проживания квартира», — пояснил Мецгер.

Планы «Укрфинжилья»

Глава правления компании отметил, что в 2024 году «Укрфинжилье» планирует предоставить около 12 тыс. ипотечных кредитов на 20 млрд грн.

«Если нам удастся договориться, возможно, о какой-то поддержке с нашим международным обществом — мы увеличим эти объемы. Программа масштабируется очень легко», — подчеркнул он.

О программе

Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

В эту программу интегрированы семь банков-партнеров — Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сэнс банк. Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении «Дія».

Справка Finance.ua:

объем выданных кредитов по программе «єОселя» достиг 9,993 млрд грн, ссуды были выданы для 6654 семей. При этом 29,4% квартир приобретено у застройщиков: 1840 в готовых домах и 111 в строящихся;

застройщиков, которые планируют участвовать в программе «єВідновлення» и «єОселя», планируют обязать регистрировать специальные имущественные права в Государственном Реестре вещных прав.



во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной.

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